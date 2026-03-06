Saskia Niño de Rivera se disculpa con familia de Carmen Salinas y admite que cometió un error tras vitalizarse testimonio de El Beto en el podcast Penitencia.

El Beto aseguró que Carmen Salinas “compraba” menores para rituales satánicos y esto generó diversas reacciones en redes sociales, lo cual indignó a la familia de la actriz.

Durante la disculpa, Saskia Niño de Rivera evitó mencionar el nombre de Carmen Salinas y aclaró que ella no mencionó el nombre de la actriz en la historia de El Beto.

Saskia Niño de Rivera admite que cometió un error en la entrevista de El Beto

Durante la presentación de su libro “Esta soy”, Saskia niño de Rivera fue cuestionada sobre la polémica que causó su entrevista con El Beto.

Saskia Niño de Rivera admitió que cometió un error al permitir que el nombre de Carmen Salinas saliera en el video y del cual eliminaron el fragmento donde se menciona a la actriz.

“Soy la primera que no busca perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago (…) por un error editorial que reconozco que tuve como cabeza de este equipo” Saskia Niño de rivera

La activista admitió que fue un “error editorial” que se publicara el nombre de Carmen Salinas y perfeccionó el protocolo con su equipo para evitar este tipo de situaciones.

Saskia Niño de Rivera aclaró que Penitencia no es un trabajo de investigación: “Penitencia busca ver más allá del delito”.

Aclaró que la entrevista de El Beto no será retirado de YouTube, el cual ya tiene más de 16 millones de vistas.

Saskia Niño de Rivera y "El Beto" en Penitencia (YouTube/Penitencia )

Saskia Niño de Rivera se disculpa con la familia de Carmen Salinas

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, mostró su indignación por el testimonio de El Beto, a quien le resta credibilidad por su estancia en prisión.

Saskia Niño de Rivera lanzó una disculpa pública para la familia de Carmen Salinas por la polémica que se generó tras el capítulo 177 de Penitencia.

“Hay una disculpa pública para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error desafortunado que tuvo el capítulo” Saski Niño de Rivera

La también psicóloga aclaró que ella nunca mencionó el nombre de Carmen Salinas.

A pesar de la disculpa a la familia de Carmen Salinas, Saskia Niño de Rivera evitó mencionar el nombre de la actriz.