María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, analiza demandar a un preso por dar testimonio sobre las creencias y prácticas de la actriz.

Se hizo un viral un fragmento del podcast Penitenciaría donde Saskia Niño de Rivera entrevistó a un hombre llamado “Beto”, quien aseguró que Carmen Salinas participaba en rituales satánicos.

Según el fuerte testimonio del reo entrevistado en Penitenciaría, “Beto” fue testigo de prácticas de Carmen Salinas y otros famosos.

El clip donde aparecía el nombre de Carmen Salinas fue eliminado del video original, pero el fragmento circula en redes sociales.

En entrevista con De Primera Mano, María Eugenia Plascencia mostró su indignación por expresado en el podcast y está analizando iniciar una demanda.

“Estoy enterada y estoy bastante molesta porque es una persona que si está en la cárcel tú sabrás, no tiene educación, no tiene principios y lo que quiere es fama” Hija de Carmen Salinas

María Eugenia Plascencia mencionó que no entendía cómo Saskia Niño de Rivera le seguía “el juego” al reo que difamó a su mamá, pues es alguien que carece de credibilidad.

“Es una mentira. Tú sabes que mi mamá era católica, cómo se va a meter con estas situaciones”, dijo muy molesta María Eugenia Plascencia.

La hija de Carmen Salinas expresó que está analizando demandar a quienes expusieron a la actriz sin fundamentos y aprovechándose que ya no está: “Están difamando a mi mamá”.

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- destacó que los creadores del podcast sí eliminaron los otros nombres que mencionaba el reo, mientras que dejaron el nombre de Carmen Salinas para generar morbo.

El fragmento donde aparece el nombre de Carmen Salinas ya fue eliminado del video, pero María Eugenia Plascencia sigue molesta porque difamaron a la actriz.

La hija de Carmen Salinas pidió al público en no creer en este tipo de rumores.