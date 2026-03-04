Saskia Niño de Rivera desmintió la noticia falsa sobre la supuesta muerte de “El Beto”, preso que se volvió viral tras asegurar en una entrevista que Carmen Salinas realizaba rituales satánicos.

La activista compartió en Instagram una historia con la etiqueta “Fake news” para aclarar que el interno sigue con vida.

Incluso reveló que abrió una “mesa de regalos” en Amazon para apoyarlo, donde ya se han adquirido varios artículos.

Es la segunda vez que Saskia Niño de Rivera aclara rumores tras la difusión de su entrevista.

Saskia Niño de Rivera desmiente muerte de “El Beto”

La entrevista de “El Beto” fue publicada el pasado 24 de febrero en el canal de Penitencia de Saskia Niño de Rivera y el cual se volvió viral por mencionar a Carmen Salinas.

Posteriormente comenzaron a circular videos en redes sociales, especialmente en TikTok, que aseguraban que “El Beto” había muerto.

Saskia Niño de Rivera desmiente que "El Beto" haya muerto (Instagram/@saskianino)

Ante esta situación, Saskia Niño de Rivera compartió una historia en Instagram el miércoles 4 de marzo para desmentir que “El Beto” esté muerto.

“Beto está bien, fuimos a verlo al penal. Está contento, ha recibido muchos de los mensajes de amor que le están mandado y le estamos haciendo ahí una campaña para ayudarlo con cosas para él” Saskia Niño de Rivera

En la historia se ve una imagen con el titular: “Última hora, encuentran a Beto sin vida en su celda”, por lo que Saskia Niño de Rivera le colocó una etiqueta de “Fake news”.

Esta es la segunda vez que Saskia Niño de Rivera se ha tenido que pronunciar por rumores generados tras su entrevista con “El Beto”.

Saskia Niño de Rivera compartió un comunicado para aclarar que Penitencia no tiene el fin de generar morbo o “chismes”, pues su objetivo es crear conciencia sobre cómo la violencia en la infancia influye en las acciones en la adultez, entre otro temas.

"El Beto", recluso que se hizo viral tras entrevista con Saskia Niño de Rivera (YouTube/Penitencia )

Saskia Niño de Rivera abre “mesa de regalos” para “El Beto”

Tras confirmar que “El Beto” está bien y feliz por los mensajes de apoyo que ha recibido en redes sociales tras su entrevista, Saskia Niño de Rivera reveló que abrió una “lista de deseos” en Amazon para ayudarlo.

La “mesa de regalos” para “El Beto” ya está disponible en Amazon, la cual cuenta con productos como ropa interior y artículos de limpieza.

De los 15 artículos solicitados en la wishlist, cinco ya fueron comprados por quienes apoyan a “El Beto”.