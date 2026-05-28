Tal como María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, aseguró, la demanda contra Saskia Niño de Rivera ya fue aprobada por un juez, pero a esto también se le suma Emilio Aguilar como imputado.

Ahora, tras la filtración de la demanda se sabe que la demanda civil pide cinco puntos, entre ellos pago de indemnización de daños y eliminar el contenido de plataformas.

Saskia Niño de Rivera es demandada por familia de Carmen Salinas

La cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, sí fue demandada por la familia de Carmen Salinas luego de que publicó una entrevista a una Persona Privada de la Libertad (PPL) y este aseguró que la fallecida actriz hacía rituales satánicos con menores de edad.

Ante ello y pese a que el video en el canal de YouTube ‘Penitencia’ fue editado para eliminar la parte de los señalamientos, la hija de Carmen Salinas sí accionó legalmente contra Niño de Rivera.

Carmen Salinas (Agencia México)

Según una declaración del abogado de María Eugenio Plascencia a Venga La Alegría, la demanda por daño moral ya fue aprobada por un juez, de modo que próximamente se enviarán las notificaciones correspondientes.

Por otra parte, externó que no solo Saskia Niño de Rivera está imputada, sino el equipo detrás de Penitencia como el dueño del canal de YouTube, la persona que publicó el contenido, entre otros.

Sin aclarar el motivo, el abogado Gerardo Rincón aseguró que primero es una “demanda por daño moral” y enseguida va una “penal”.

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, también fue demandado por la familia de Carmen Salinas

Así como Saskia Niño de Rivera, la familia de Carmen Salinas también demandó a Emiliano Aguilar por sus declaraciones en redes sociales.

Aunque aún no se tiene claro qué fue lo que el hijo de Pepe Aguilar dijo, en la demanda filtrada luce el nombre de “Juan José Emiliano Aguilar Treviño”, con el domicilio donde le llegará la notificación.

Esto pide la familia de Carmen Salinas a Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar el daño moral

Ante las demandas que la familia de Carmen Salinas realizó sobre ambas personas, estas son las reparaciones que piden a causa del daño ejercido contra la fallecida actriz: