Saskia Niño de Rivera habla de la entrevista a “Beto”, el recluso que aseguró que Carmen Salinas compraba niños, la cual generó indignación en la familia de Carmen Salinas.

En marzo de 2026 el canal de YouTube Penitencia publicó una entrevista donde un recluso aseguró que Carmen Salinas compraba menores para “sacrificarlos” en rituales satánicos.

Estas palabras indignaron a la familia de Carmen Salinas, quienes amenazaron con demandar a Saskia Niño de Rivera, quien se disculpó públicamente y tachó la situación de ser un “error editorial”.

Saskia Niño de Rivera defiende la entrevista que indignó a la familia de Carmen Salinas

A casi dos meses del escándalo que generó la entrevista de Saskia Niño de Rivera, la activista aclaró que su intención no era perjudicar a nadie y que ya se había disculpado.

“Yo respeto muchísimo, en su momento ya pedí la disculpa por ese error editorial que hubo en Penitencia. Hay que saber decir perdón cuando hay ese perdón. Lo repito, en ningún momento mi intención fue lastimar absolutamente a nadie" Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera menciona que no ha recibido alguna notificación sobre una demanda de la familia de Carmen Salinas, pero está segura que no habrá un proceso en su contra ya que considera que no infringió la ley.

Saskia Niño de Rivera (Instagram/@saskianino)

“Sí vi las declaraciones, yo no he recibido ningún tipo de notificación de nada, estoy muy segura que no va a haber porque no hay un juicio, no hay un delito como tal, y yo sigo en mi trabajo”. Saskia Niño de Rivera

La familia de Carmen Salinas aseguró que demandaría a Saskia Niño de Rivera por daño moral, pero la activista asegura que no fue ella quien hizo las fuertes declaraciones contra la actriz.

La fundadora de Reinserta reiteró que la intención de su entrevista con Beto era mostrar su vida marcada por la violencia y la marginación.

“Creo que el capítulo de Beto es un capítulo que tiene mucha más profundidad ante la historia de un niño con una historia muy lastimada, muy rota, que representa muchas historias de muchos niños que hoy están en las coladeras”. Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera no teme a que la familia de Carmen Salinas la demande

Hasta el momento la familia de Carmen Salinas no ha demandado a Saskia Niño de Rivera por daño moral tras la difusión de la entrevista con Beto.

Saskia Niño de Rivera mencionó que si la llegara a demandar estaría lista para defenderse.

La activista no se acercado a la familia de Carmen Salinas y cree que se disculpó de la forma correcta.

“Pues no sé qué significa estar lista, ¿no? Si hay que defenderse, pues hay que defenderse (...) No, no, yo creo que pedí el perdón como lo tuve que pedir. Expliqué lo que tuve que explicar” Saskia Niño de Rivera

Por último, Saskia Niño de Rivera pidió que la atención se centrara en los temas que toca Penitencia, como son la violencia hacia las mujeres y los casos de personas inocentes en la cárcel.