María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, demandará a Saskia Niño de Rivera tras la entrevista que tuvo con Beto, un recluso que asegura que la actriz era “satánica”.

Durante la entrevista con Saskia Niño de Rivera, “Beto” aseguró que Carmen Salinas utilizaba a menores para hacer rituales.

En este contexto, la familia de Carmen Salinas demandará a Saskia Niño de Rivera y quienes resulten responsables de daño moral.

Hija de Carmen Salinas prepara demanda contra Saskia Niño de Rivera

El abogado Gerardo Rincón reveló a dos medios que ya se contactó con María Eugenia Plascencia, pues desea demandar a Saskia Niño de Rivera por daño moral.

“Es algo muy delicado, el viernes me voy a reunir con la familia, son muchos afectados. La pareja, los hijos, por estos comentarios tan delicados que hizo esta persona” Gerardo Rincón, abogado de la hija de Carmen Salinas

María Eugenia Plascencia y Gerardo Rincón se reunieron el viernes 10 de abril para hablar del tema y de la demanda contra Saskia Niño de Rivera.

“Es muy grave lo que está pasando, lo que están comentando y cada quién es responsable de sus comentarios, para esto hay acciones legales tanto como el daño moral, como lo que llegue a resultar” Gerardo Rincón

El abogado de la familia Carmen Salinas mencionó que el testimonio de “Beto” ha causado angustia mental a la familia de la actriz, quienes también se vieron afectados social y emocionalmente.

La demanda será directamente para Saskia Niño de Rivera, quien ha aclarado que ella no fue quien mencionó a la actriz.

“Él qué pierde, es en contra de la persona que habló y quienes resulten responsables, sea el canal, no quiero adelantarme. Es responsable por sus comentarios esta persona (Beto) sin embargo no está sola, hay más gente de por medio, y será contra quienes resulten responsables” Gerardo Rincón

Carmen Salinas (Agencia México)

¿La familia de Carmen Salinas demandará a “Beto”? Esto dice su abogado

Gerardo Rincón expresó que Beto “ya no tendría nada que perder”, pues ya se encuentra en la cárcel, pero hay más responsables del daño moral hacia la familia de Carmen Salinas.

La demanda de la hija de Carmen Salinas irá contra quienes resulten responsables.

“Eso no se hace, hablar de una persona que ya no está y que no se puede defender, y hacer ese tipo de comentarios, es un daño muy grave que le están causando a la familia” Carmen Salinas

Gerardo Rincón también habló con Venga la Alegría y advirtió que llegarían hasta las últimas consecuencias legales contra quienes afectaron la imagen de Carmen Salinas.

“La persona que comentó algo sobre Carmelita Salinas... cometió un grave error, se metió en un lugar donde no debía haberse metido” Carmen Salinas

Por lo pronto, Gerardo Rincón está analizando el caso contra Saskia Niño de Rivera para iniciar los trámites correspondientes para iniciar la demanda contra la activista.

El fragmento del video donde se menciona a Carmen Salinas ya no se encuentra en el video de Penitencia y Saskia Niño de Rivera no se ha manifestado sobre la posible demanda en su contra.