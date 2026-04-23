La activista Saskia Niño de Rivera denunció el desvío de donaciones en Acapulco destinadas al refugio “Villa de las niñas”, tras el robo de un camión con ayuda humanitaria.

“Para nuestra sorpresa, el camión que habíamos enviado de avanzada el jueves, un tráiler lleno, equipado, con un valor de dos millones de pesos, no tenía absolutamente nada. Lo que nos llamó la atención fue que cuando le preguntamos a la presidenta del DIF<b> </b>por qué no había todo dijo: ‘Bueno, es que ya se entregó pensamos que era una donación’“. Saskia Niño de Rivera, activista

A través de su organización Reinserta y un video en redes, Saskia Niño de Rivera acusó irregularidades en la entrega de insumos y señaló a autoridades locales.

La denuncia también involucra a Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, tras presunto hostigamiento para retirar el comunicado sobre el robo de donativos.

Saskia Niño de Rivera señala a DIF Acapulco por desvío de donaciones y falta de seguridad en Villa de las niñas

La activista afirmó que el camión enviado con donativos llegó prácticamente vacío, pese a transportar artículos como colchones, estufas, sábanas y equipos valuados en más de 2 millones.

En entrevistas, Niño de Rivera explicó que al solicitar información, las autoridades no pudieron precisar el destino de los insumos ni identificar responsables de su distribución.

Las inconsistencias aumentaron cuando funcionarios aseguraron que los productos estaban en una bodega, pero no pudieron acceder a ella ni comprobar el resguardo del material.

Posteriormente, algunos artículos comenzaron a aparecer de forma parcial y en condiciones de uso, lo que incrementó las sospechas sobre un posible manejo irregular de los recursos.

La denuncia apunta directamente a María del Rosario Moreno de la Cruz, presidenta del DIF Acapulco, por no garantizar la seguridad de los bienes donados.

Según la activista, Moreno de la Cruz reconoció que no podía asegurar que los donativos no fueran robados nuevamente, debido a su ausencia constante en el refugio.

“Me dijo ‘nosotros nos hacemos cargo del 100%. Yo no te puedo garantizar que las cosas se las sigan robando, yo no estoy en el refugio todos los días’“. Saskia Niño de Rivera, activista

El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el manejo de ayuda humanitaria en Acapulco, especialmente tras emergencias recientes que movilizaron donaciones masivas.