El testimonio de “El Beto” en el programa Penitencia de Saskia Niño de Rivera se volvió viral tras señalar a la actriz Carmen Salinas de supuestas prácticas satánicas.

En la entrevista, el recluso confesó delitos como secuestro y homicidio, lo que generó fuertes críticas hacia la activista por dar voz a alguien que no podía ser cuestionado.

Ante el revuelo, Saskia aclaró que su proyecto no busca generar morbo, sino comprender el origen de la violencia, y eliminó el fragmento polémico de Carmen Salinas de YouTube.

Esto reveló El Beto sobre las supuestas prácticas de Carmen Salinas

Durante la entrevista a Saskia Niño de Rivera, El Beto señaló a Carmen Salinas de comparte niños para hacer sacrificios satánicos.

“La Carmelita Salinas decía que era católica ¿no? Y te compraba a los niños y se iba a hacer sus sacrificios” El Beto

El fragmento de esta entrevista se volvió viral, por lo que Saskia Niño de Rivera decidió eliminar este clip de su video en YouTube.

El Beto menciona que realizó diversos trabajos para famosos e incluso viajó a Veracruz con niños para realizar sacrificios.

“Matar a quien te estorbara, hacer ofrendas a sus muertos, porque la mayoría de esas personas tuve la oportunidad de comer con ellos y la mayoría sí son satánicos, hacen rituales. Yo me iba a Veracruz con los niños y ahí hacían sus sacrificios” El Beto

El Beto aceptó que cometió homicidio y secuestro específicamente de menores, a quienes raptó de las calles y hasta hospitales.

Saskia Niño de Rivera y "El Beto" en Penitencia (YouTube/Penitencia )

Así reaccionó Saskia Niño de Rivera tras viralizarse el testimonio de El Beto

La historia de El Beto sobre Carmen Salinas se volvió viral, por lo que Saskia Niño de Rivera fue criticada por hablar de “alguien que no se podía defender” y darle credibilidad a un recluso.

Ante esta situación, Saskia Niño de Rivera se pronunció a través de un comunicado, donde aclaraba que su programa no era de entretenimiento y solo busca comprender el origen de la violencia.

“El propósito del proyecto no es señalar a terceros ni convertir testimonios en juicios paralelos” Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera aclaró que los testimonios compartidos en Penitencia no representan la postura de su organización.

Posteriormente, Saskia Niño de Rivera ha agradecido el apoyo y mensajes de cariño que ha recibido tras la entrevista con El Beto.