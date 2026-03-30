Sandra Echeverría denunció que Nazaret Rodríguez, CEO de Metaxchange Capital, continúa prófuga a un mes de revelarse el fraude millonario de la empresa, que habría afectado a más de mil personas con pérdidas superiores a 2 mil millones de pesos.

“Hay personas vinculadas a proceso y falta la cabeza de la empresa, que es la que está fugitiva” Sandra Echeverría

La actriz lamentó que muchas familias hayan perdido su patrimonio y pidió a las autoridades no abandonar el caso de Metaxchange Capital.

Recordó que la compañía dirigida por Nazaret Rodríguez prometía altos rendimientos pero dejó de pagar a sus clientes desde hace más de 18 meses, acumulando más de 200 denuncias.

Sandra Echeverría lamenta que siga prófuga la líder de Metaxchange Capital

A un mes de que se revelara la estafa de Metaxchange Capital, Nazaret Rodríguez, CEO de esta empresa, no ha sido detenida.

Sandra Echeverría tuvo un encuentro con medios y mencionó que era lamentable que Nazaret Rodríguez aún no fuera detenida.

La actriz menciona que hay muchas familias que invirtieron su patrimonio en Metaxchange Capital y ahora están viviendo un duro proceso para recuperarlo.

“Me duele más por la gente que le ha pasado esto, que realmente le afectó con todo su patrimonio. Hay gente que me escribe: ‘Mi papá está enfermo y metió su dinero’ no saben la cantidad de mensajes que me llegan” Sandra Echeverría

Sandra Echeverría espera que pronto sea detenida Nazaret Rodríguez y que los afectados recuperen su dinero.

Sandra Echeverría (Sandra Echeverría Instagram @sandraecheverriaoficial)

Así operaba Metaxchange Capital la empresa que defraudó a Sandra Echeverría

Sandra Echeverría mencionó en su denuncia pública que Metaxchange Capital había defraudado a más de mil personas.

La actriz narra que Metaxchange Capital prometía rendimientos más altos que los que ofrece un banco, pero llevaban más de 18 meses sin pagarle a sus clientes.

Metaxchange Capital llevaba más de un año sin regresar el capital a sus inversionistas por que se quedaron con más de 2 mil millones de pesos.

Sandra Echeverría dice que Nazaret Rodríguez y sus cómplices tiene más de 200 denuncias por fraude, pero solo algunas han procedido.

Nazaret Rodríguez lleva un mes prófuga de las justicia y Sandra Echeverría ha pedido a las autoridades que no abandonen el caso.