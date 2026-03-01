La actriz Sandra Echeverría continúa dando voz a las denuncias contra Metaxchange Capital, empresa señalada por fraude financiero que podría superar los 72 millones de pesos.

A través de sus redes sociales, compartió un testimonio que involucra directamente a Nazaret Rodríguez, presunta CEO de la compañía, acusada de obligar a empleados a invertir y de revelar bajo los efectos del alcohol sus intenciones de apropiarse del dinero.

Mientras dos personas ya fueron detenidas, Nazareth Rodríguez permanece prófuga de la justicia.

A través de sus redes sociales, Sandra Echeverría hizo público un testimonio sobre Metaxchange Capital que involucra directamente a Nazaret Rodríguez, presunta CEO de dicha empresa.

Se trata de un mensaje que le enviaron a sus redes sociales, en donde una mujer señala que junto a su novio trabajó por dos meses en Metaxchange Capital, logrando conocer de cerca a Rodríguez.

El testimonio señala que la supuesta ejecutiva tenía un grosero comportamiento contra las personas, sin importar si se traba de clientes o colaboradores.

De igual forma señala que, un condicionante que ponía Nazaret Rodríguez para trabajar con ella, es que forzaba a los empleados a invertir su dinero en Metaxchange Capital, además de obligar a su personal a realizar diversas acciones.

Asimismo, señalan a la presunta CEO de revelar sus intenciones cuando se encontraba bajo la influencia del alcohol, pues dicen gritaba que se robaría el dinero de las inversiones.

Nazaret Rodríguez, CEO y Fundadora de Meta Exchange Capital. (LinkedIn/nazaret-rodriguez)

Esto llevó a que un amigo en común de la pareja denunciante y quien confío en Metaxchange Capital, se viera forzado a lanzarse contra Nazaret Rodríguez para recuperar su dinero, pues tras más de un año nunca se le entregó rendimiento ni tampoco podía acceder a su capital.

Este testimonio busca dar foco a las acciones que realizó la supuesta CEO de la compañía contra sus clientes, en un frade que, de acuerdo con las autoridades, podría superar los 72 millones de pesos.

Hasta el momento Nazaret Rodríguez permanece prófuga de la justicia, toda vez que dos personas ya fueron detenidas por la denuncia que presentara Sandra Echeverría.