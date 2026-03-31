Sandra Echeverría descarta que Jorge Losa esté relacionado con el fraude de Metaxchange Capital y lamenta que lo hayan culpado falsamente.

Jorge Losa iba a ser conductor de un programa producido por Pietro TV, una empresa relacionada con Metaxchange Capital, por lo que trascendió que el conductor tenía relación con el caso.

Sandra Echeverría niega que Jorge Losa esté relacionado con Metaxchange Capital

Ante los señalamientos en su contra, Jorge Losa aclaró que él solo tenía un contrato de presentación de servicios, por lo que no tenía relación con el fraude de Metaxchange Capital.

Sandra Echeverría avala que Jorge Losa no está relacionado con el fraude de más de mil personas de Metaxchange Capital.

Pues el actor solo era conductor de un podcast que era financiado por Metaxchange Capital.

“Yo no tenía ni la menor idea de que Jorge tenía algo que ver con Metaxchange Capital, creo que lo culparon falsamente” Sandra Echeverría

¿Jorge Losa involucrado en ESTAFA a Sandra Echeverría y otros famosos? La actriz ACLARA los rumores y revela los detalles de su proceso legal#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ZG3YluZM3s — De Primera Mano (@deprimeramano) March 30, 2026

La actriz mencionó que Jorge Losa fue señalado sin fundamentos y que ella se enteró de que lo relacionaban con Metaxchange Capital por los medios.

“Yo creo que fue un escándalo, un chisme porque no tiene nada que ver” Sandra Echeverría

Sandra Echeverría aclaró que los únicos responsables del fraude de Metaxchange Capital fueron sus dueños :

Nazaret Rodríguez

Mariana Guzmán

Patrick Rodríguez

Sandra Echeverría revela detalles del caso contra Metaxchange Capital

El pasado 17 de febrero se detuvo a Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez por el fraude de más de 2 mil millones de pesos de Metaxchange Capital.

Sandra Echeverría reveló que los implicados ya fueron detenidos y uno de ellos está en el Reclusorio Sur, mientras que otro permanece en arraigo domiciliario.

Nazaret Rodríguez sigue prófuga de la justicia y Sandra Echeverría espera que pronto la detengan, por lo que exhortó al público a compartir cualquier dato que lleve a su detención.