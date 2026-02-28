Sandra Echeverría muestra mensajes de otras presuntas víctimas de Metaxchange Capital

A través de sus redes sociales, la actriz Sandra Echeverría mostró decenas de mensajes de otras presuntas víctimas de Metaxchange Capital.

Esto en relación a la denuncia que diera a conocer Sandra Echeverría luego de ser víctima de fraude masivo y estafa financiera por parte de la empresa Metaxchange Capital.

En redes, la actriz Sandra Echeverría compartió una gran número de mensajes que le hicieron llegar otras presuntas víctimas de fraude por Metaxchange Capital.

Se trata de capturas de pantalla, las cuales muestran como diversas personas contactaron a Sandra Echeverría para externar que, al igual que ella lo reveló, fueron defraudadas por esta empresa que aseguraba protegía “el bienestar” de sus asociados.

En los mensajes, personas señalan que llevan varios meses sin respuesta por parte de Metaxchange Capital, así como otras que señalan perdieron años de ahorros por culpa de esta entidad fraudulenta.

Sandra Echeverría agradeció la confianza de la gente y externó que esto permite conocer la dimensión del fraude cometido por Metaxchange Capital, el cual estimaciones supera los 72 millones de pesos.

Otras de las personas buscaron sumarse a la demanda emprendida por Sandra Echeverría, con la intención de que las autoridades tomen cartas expeditas sobre este asunto.

No obstante, la actriz manifestó que las autoridades solo reciben denuncias individuales, por lo que instó a que acudan a compartir su situación, además de solicitar que estas tomen nota de las decenas de denuncias que le han hecho llegar.

Sandra Echeverría señaló que espera que se haga justicia por lo sucedido, mientras que resaltó que hasta el momento las autoridades sí han atendido este caso contra Metaxchange Capital.

Esto luego de que la propia actriz señalará que, tras acudir a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX), la Policía de Investigación cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el fraude de Metaxchange Capital.

De manera preliminar, los detenidos serían Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez, mientras que Nazaret Rodríguez, supuesta CEO y Fundadora de Metaxchange Capital, sigue prófuga de la justicia.