El cantante Christian Nodal, de 27 años de edad, detalló que su boda religiosa con Ángela Aguilar, programada para mayo 2026, se retrasa.

Esto ante el contexto de inseguridad que se vive en Zacatecas, donde la pareja ya tuvo una mala experiencia en el rancho de la familia Aguilar, “El Soyate”.

Boda de Nodal y Ángela Aguilar se retrasa por violencia en México

Durante una entrevista en República Dominicana, Christian Nodal confirmó que la boda con Ángela Aguilar, se retrasó.

Christian Nodal explicó que la decisión responde a la situación que atraviesa México en materia de seguridad.

Además, indicó que no hay nueva fecha para la ceremonia nupcial, aunque enfatizó que el compromiso con Ángela Aguilar, de 22 años, se mantiene.

“No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo” Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar (TikTok)

Christian Nodal confesó que tenía la intención de casarse en mayo 2026 con Ángela Aguilar.

No obstante, los riesgos en Zacatecas los llevaron a replantear sus planes.

“Incluso nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo… justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el carro" Christian Nodal

Nodal se refirió a la mala experiencia que vivió el pasado 12 de febrero cuando él y Ángela Aguilar intentaban salir del racho familiar “El Soyate” rumbo al aeropuerto.

Durante el incidente, Nodal y Ángela Aguilar fueron testigos de un enfrentamiento armado entre fuerzas estatales con un un grupo del crimen organizado.

La situación escaló a tal nivel que la pareja se vio forzada a volver a su casa de emergencia para refugiarse de los disparos.

Nodal y Ángela Aguilar retrasan boda por violencia en México; la pareja no quiere exponer a sus invitados

Christian Nodal señaló que la situación de violencia es delicada y por tal razón no desean exponer a su familia ni invitados, así que decidió con Ángela Aguilar retrasar su boda.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (ALBERTO E. RODRIGUEZ / Getty Images via AFP)

El anuncio de Christian Nodal sorprendió a sus fans, en especial porque Ángela Aguilar anunció en 2025 que su boda religiosa sería en mayo 2026.

En redes sociales, algunos usuarios especularon sobre los motivos de que la boda de Nodal y Ángela Aguilar se aplazara, incluso señalaron alguna crisis entre la pareja.

No obstante, el compromiso se mantiene. Tanto Nodal como Ángela Aguilar decidieron esperar “hasta que la situación mejore en México” para organizar la boda de sus sueños.