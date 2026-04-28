Kunno compartió una historia mostrando el celular de Ángela Aguilar y hay quienes aseguran que la cantante estaba espiando a Cazzu.

Ángela Aguilar está de vacaciones con Kunno, por lo que este ha aprovechado para compartir fotos de la cantante junto a Christian Nodal, pero habría cometido una indiscreción.

Aseguran que Ángela Aguilar stalkea a Cazzu por una historia de Kunno en Instagram

Kunno compartió una foto con Ángela Aguilar donde estaban dibujando y en la foto era visible el celular de la cantante.

Supuestamente, Kunno borró la historia de Instagram porque se apreciaba que en la pantalla del celular de Ángela Aguilar aparecía un video de Cazzu.

Aseguran que Ángela Aguilar stalkea a Cazzu (Especial )

No se ha comprobado la veracidad de la foto , pero los detractores de Ángela Aguilar aseguran que la cantante stalkea a Cazzu en Instagram y otras redes sociales.

Ángela Aguilar fue criticada porque aparentemente está al pendiente de los movimientos de Cazzu, quien es expareja y madre de la hija de Christian Nodal.

¿Ángela Aguilar “stalkea” a Cazzu? La foto habría sido modificada

Usuarios de redes sociales creen que Ángela Aguilar realmente espiaba a Cazzu, pues fue sospechoso que Kunno borrara la historia momentos después.

Posteriormente, comenzaron a circular capturas de pantalla de la historia original de Kunno, donde se ve algo distinto en la pantalla del celular de Ángela Aguilar.

Por lo que la foto habría sido modificada para que se viera contenido de Cazzu y esto generara polémica.

Al respecto, la influencer Chamonic compartió la teoría de que Ángela Aguilar recreó la foto anterior y con un fondo distinto en su celular.

La influencer Chamonic comparte la posible imagen original de la historia de Ángela Aguilar (Instagram/@chamonic3)

Kunno no volvió a subir la historia y Ángela Aguilar no suele pronunciarse ante este tipo de rumores.

Por otro lado, Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a compartir fotos juntos desde su rancho en Zacatecas para acabar con los rumores de su separación.