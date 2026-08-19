Un día después de sus conciertos en Arena VFG, Rosalía sorprendió a sus fans al recorrer en bicicleta algunos puntos emblemáticos de Guadalajara junto a la modelo Loli Bahía.

La cantante catalana continúa con su Lux Tour 2026, que incluye una única fecha en Monterrey y cinco presentaciones en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Tras el éxito en la Arena VFG, los seguidores esperan que Rosalía repita la experiencia de salir a conocer la CDMX en bici.

Rosalía recorre las calles de Guadalajara en bicicleta (Redes sociales)

Rosalía continúa su gira por México con Lux Tour 2026

Los pasados 15 y 16 de agosto, Rosalía ofreció dos conciertos en la Arena VFG de Guadalajara como parte de su gira Lux Tour 2026.

Ahora, la próxima escala de la cantante en México es en Arena Monterrey este 19 de agosto, única fecha de la gira en dicho estado.

Una vez fuera de Monterrey, a Rosalía le espera una estancia prolongada en CDMX, donde sumó cinco fechas de conciertos gracias a sus fans capitalinos.

Con estas presentaciones, el paso de la Motomami en México estaría conformada por un total de ocho conciertos en todo el país.

Rosalía, cantante. (@rosalia.vt)

Rosalía se suma a la lista de artistas que se han presentado en el Palacio de los Deportes, recinto en el que re se unirá con sus fans los días:

Sábado 22 de agosto

Lunes 24 de agosto

Miércoles 26 de agosto

Viernes 28 de agosto

Al igual que como lo hizo en Guadalajara, se espera que Rosalía se dé el tiempo de salir a conocer algunos de los puntos más emblemáticos de la CDMX.

Este es un motivo por el que los fans mantienen sus esperanzas en poder encontrarse con la cantante.

Del mismo modo, se espera que los conciertos por Lux Tour 2026 cierren de manera óptima, siendo en la última fecha de Guadalajara que el recital tuvo que terminar antes por las fuertes lluvias.