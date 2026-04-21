Te contamos sobre la polémica por Rosalía como Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas 2026.

Hoy lunes 20 de abril, Billboard y Telemundo anunciaron que Rosalía recibirá el premio a Mujer del Año. Sin embargo, el galardón ha tenido algunos cuestionamientos.

Rosalía como Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas 2026 desata polémica

Luego de que se anunciara a Rosalía, de 33 años de edad, como Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas 2026, se desató la polémica en redes.

Algunos usuarios han llevado la discusión hacia un tema de nacionalidad, cuestionando por qué Rosalía será premiada si no es latina.

Desde la perspectiva de algunos, no tiene sentido que una artista española sea condecorada con un premio que se centra en “Mujeres Latinas”.

Rosalía (Captura de video)

Sin embargo, en los Billboard Mujeres Latinas 2026, Rosalía no será la única española que se llevará un premio .

Esto porque la cantante y bailarina Lola Índigo, de 34 años de edad, también recibirá el Premio a la Evolución en la gala Billboard Mujeres Latina 2026.

El premio a Lola Índigo destaca su crecimiento y creatividad a lo largo de su carrera.

La polémica sobre Rosalía considerada Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas 2026, pone sobre la mesa las etiquetas culturales que usa Estados Unidos y las confusiones que hay entre la audiencia.

En sus listas de éxitos, Billboard clasifica la música por idioma. Por ello, artistas españoles que cantan en nuestro idioma entran en la categoría de “Música Latina”.

Lo mismo sucede con los Latin Grammys, donde se premia la música grabada en español o portugués sin que importe el país de origen.

Dicha confusión tendría que ver más con el concepto de “hispano”, que se refiere a personas de habla hispana, incluida España.

Contrario a la idea de latino, que alude a las personas de Latinoamérica, pero no a los españoles.