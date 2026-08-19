José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida, murió el miércoles 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero en el norte de Kenia, cerca del monte Ololokwe.

El siniestro cobró la vida de siete personas, entre ellas el director de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa.

Con más de 25 años de trayectoria en medios, José Alberto Suárez lideraba las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples desde 2024, y fue reconocido con múltiples premios Emmy regionales.

José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida, murió en accidente de helicóptero en Kenia

José Alberto Suárez, de 55 años, murió el miércoles 19 de agosto de 2026 en un trágico accidente de helicóptero en el norte de Kenia.

Muere José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida, en accidente de helicóptero en Kenia (@josetv / Instagram)

Al momento de su muerte, se desempeñaba como presidente y gerente general de las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples, cargo que ocupaba desde principios de 2024.

El accidente ocurrió a las 09:13 hora local (06:13 GMT) del miércoles, cuando el helicóptero se estrelló cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, una zona remota y de difícil acceso situada a unos 350 kilómetros al norte de Nairobi.

El helicóptero era un Eurocopter EC130 B4 (matrícula 5Y-GYM) operado por la empresa Lady Lori Kenya. Realizaba un vuelo chárter entre la reserva de Loisaba y la zona de Ewaso Nyiro.

En el accidente murieron las siete personas a bordo (seis turistas y el piloto). Entre los fallecidos también se encontraban Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que cuatro de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses.

Investigan causa del accidente de helicóptero donde perdió la vida José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida

Las labores de búsqueda y rescate, coordinadas por la Cruz Roja keniana, fueron complejas debido al terreno accidentado y a un incendio que se desató en el lugar del impacto.

Los equipos de emergencia utilizaron drones para inspeccionar la zona del siniestro.

Actualmente, el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia lidera las pesquisas para determinar las causas del desplome, las cuales aún no han sido establecidas.

José Alberto Suárez contaba con una destacada carrera de más de 25 años en los medios de comunicación, de los cuales 18 fueron dentro del grupo NBCUniversal y Telemundo.

Comenzó su carrera como reportero y presentador. Antes de liderar las estaciones de Florida, dirigió estaciones en mercados como Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio.

Su trabajo fue galardonado con múltiples premios Emmy regionales (incluyendo Lone Star y Suncoast) y varios premios de la Associated Press.