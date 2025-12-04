Rosalía regresa a México en 2026 con su gira Lux Tour, por lo que te damos los detalles de las fechas y boletos para estar presente en sus conciertos del próximo año.

Rosalía regresa a México en 2026 con su gira Lux Tour

A través de sus redes sociales, Rosalía dio a conocer su gira Lux Tour 2026 en donde estará en 18 países, incluyendo México; en el caso de nuestro país, la cantante española anunció un total de 4 conciertos:

15 de agosto - Arena VFG, Guadalajara, Jalisco

19 de agosto - Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León

24 de agosto - Palacio de los Deportes, CDMX

26 de agosto - Palacio de los Deportes, CDMX

La preventa y venta para los boletos de Rosalía para su Lux Tour en México 2026, se hará en las siguientes fechas y horarios:

Preventa Rosalía Lux Tour 2026 - 9 de diciembre del 2025 a 9:00 am, hora CDMX

Preventa Banamex Rosalía Lux Tour 2026- 10 de diciembre a las 11:00 am, hora CDMX

Venta general Rosalía Lux Tour 2026 - 11 de diciembre a las 11:00 am, hora CDMX

De momento no se han revelado los precios que tendrán los boletos de Rosalía para su regreso a México en 2026 con su gira Lux Tour, la cual tendrá 4 fechas en el país, siendo este el regreso de la artista desde el pasado mes de octubre 2025 cuando realizó una fiesta para escuchar su nuevo disco.

En abril del 2023, Rosalía dio un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX y en agosto del 2022, la cantante española ya había visitado el país com o parte de su gira mundial Motomami World Tour.

La gira Lux Tour 2026 de Rosalía con la que regresará a México el próximo año, dará inicio el próximo 16 de marzo en Lyon, Francia en el LDLC Arena, en donde presentará por primera vez sus nuevas canciones de su nuevo álbum en vivo.