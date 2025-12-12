No te pierdas a Rosalía en CDMX 2026. Acá las fechas de concierto, precios de boletos y preventa para el Palacio de los Deportes.

El Lux Tour 2026 de Rosalía visitará la Ciudad de México para dar una gira de conciertos.

Fechas de conciertos de Rosalía en CDMX 2026 para el Palacio de los Deportes

Las fechas de conciertos que ofrecerá Rosalía en el Palacio de los Deportes, CDMX, para el 2026 son estas:

Sábado 22 de agosto

Lunes 24 de agosto

Miércoles 26 de agosto

Viernes 28 de agosto

Sábado 29 de agosto

En total, serán cinco presentaciones donde la cantante Rosalía hará vibrar el escenario.

Rosalía (@rosalia.vt / Instagram)

Precios de boletos para Rosalía en CDMX 2026 en el Palacio de los Deportes

Estos son los precios de boletos para ver en concierto a Rosalía en el Palacio de los Deportes:

PIT Diamond: $15,113 pesos PIT Gold: $10,650 pesos Nivel B Silver: $8,604 pesos Floor: $3,211 pesos Nivel B: $4,327 pesos Nivel C: $2,715 pesos Nivel D: $1,971pesos Nivel E: $1,599 pesos Nivel EE: $1,227 pesos

Rosalía (Instagram / @rosalia.vt)

Preventa para Rosalía en CDMX 2026 en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos de Rosalía en CDMX 2026 en el Palacio de los Deportes ya está activa para las fechas 24, 26, 28 y 29 de agosto.

En el caso de la fecha del 22 de agosto, la preventa será de la siguiente manera:

Preventa Banamex: 15 de diciembre

Venta general a partir del 16 de diciembre

Usuarios con tarjeta Banamex podrán comprar sus entradas con hasta 3 meses sin intereses en transacciones que superen los 3 mil pesos.