No te pierdas a Rosalía en CDMX 2026. Acá las fechas de concierto, precios de boletos y preventa para el Palacio de los Deportes.
El Lux Tour 2026 de Rosalía visitará la Ciudad de México para dar una gira de conciertos.
Fechas de conciertos de Rosalía en CDMX 2026 para el Palacio de los Deportes
Las fechas de conciertos que ofrecerá Rosalía en el Palacio de los Deportes, CDMX, para el 2026 son estas:
- Sábado 22 de agosto
- Lunes 24 de agosto
- Miércoles 26 de agosto
- Viernes 28 de agosto
- Sábado 29 de agosto
En total, serán cinco presentaciones donde la cantante Rosalía hará vibrar el escenario.
Precios de boletos para Rosalía en CDMX 2026 en el Palacio de los Deportes
Estos son los precios de boletos para ver en concierto a Rosalía en el Palacio de los Deportes:
- PIT Diamond: $15,113 pesos
- PIT Gold: $10,650 pesos
- Nivel B Silver: $8,604 pesos
- Floor: $3,211 pesos
- Nivel B: $4,327 pesos
- Nivel C: $2,715 pesos
- Nivel D: $1,971pesos
- Nivel E: $1,599 pesos
- Nivel EE: $1,227 pesos
Preventa para Rosalía en CDMX 2026 en el Palacio de los Deportes
La preventa de boletos de Rosalía en CDMX 2026 en el Palacio de los Deportes ya está activa para las fechas 24, 26, 28 y 29 de agosto.
En el caso de la fecha del 22 de agosto, la preventa será de la siguiente manera:
- Preventa Banamex: 15 de diciembre
- Venta general a partir del 16 de diciembre
Usuarios con tarjeta Banamex podrán comprar sus entradas con hasta 3 meses sin intereses en transacciones que superen los 3 mil pesos.