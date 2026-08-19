Las tiendas Anforama de artículos de cocina anunció el cierre de sus sucursales en la Ciudad de México (CDMX) y presuntamente de México.

Este cierre tomó por sorpresa a cientos de clientes que al ver esta clausura aprovechan los descuentos de remate que oscilan entre el 30 y el 40 por ciento.

A continuación te decimos quién es el dueño las tiendas Anforama tras esta clausura.

¿Quién es el dueño de Anforama?

Con más de 80 años de historia, Anforama nació a principios de los años 50 en el centro histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Mientras que en los años 60 se inauguró en la calle de Palma en el centro histórico de la CDMX su hogar matriz con una oferta inicial de más de 130 modelos diferentes de vajillas de fábricas del país como El Ánfora y Nueva San Isidro.

Además de aluminio, cristalería, peltre, ollas de presión y miles de artículos especializados para el hogar y la cocina.

Posteriormente se fue expandiendo en otras partes del país, pero en su página oficial no declaran el nombre del dueño, solo se sabe su nombre como Comercial Anforama S.A. de C.V.

¿Qué edad tiene es el dueño de Anforama?

Al desconocer la identidad del dueño de Anforama no se puede conocer qué edad tiene.

¿Quién es la pareja del dueño de Anforama?

No se sabe este dato personal.

¿Qué signo zodiacal es el dueño de Anforama?

Se desconoce este dato debido que es una empresa que no declara en su página de internet quién es.

¿Cuántos hijos tiene el dueño de Anforama?

No aplica al ser una empresa.

¿Qué estudió el dueño de Anforama?

Tampoco hay información sobre el máximo grado de estudios de Comercial Anforama S.A. de C.V.

¿En qué ha trabajado el dueño de Anforama?

Tras su consolidación en la CDMX durante sus primeras décadas de vida desde los año 60 hasta los 80, Anforama apostó por la expansión de su empresa en otros estados de la república como:

Querétaro

Guanajuato

Ante de su cierra, la empresa señalaba que contaba con 32 sucursales en el área metropolitana del centro del país y la región del Bajío, además de un centro de distribución de última generación.

Sin embargo de manera sorpresiva anunció su cierre sin que hasta el momento se conozca de manera oficial el motivo de su clausura.