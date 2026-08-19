Desde la tarde de este miércoles 19 de agosto, Izzi presentó algunas fallas en su servicio.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los clientes experimentan problemas en el internet de banda ancha y móvil, además del WiFi.

Hasta el momento, Izzi no ha publicado algún comunicado en redes oficiales para dar a conocer los motivos detrás de las intermitencias.

¿Se cayó Izzi? Reportes de fallas en internet y WiFi hoy 19 de agosto (Especial)

Reportan caída de Izzi hoy 19 de agosto

En redes sociales, los usuarios han dado a conocer que tiene problemas para usar Izzi.

Según los testimonios de los clientes de Izzi el internet y WiFi opera con lentitud.

Ante tal situación, los internautas han mostrado su inconformidad, ya que la compañía suele presentar ese tipo de problemas en su red.

Provocando que muchos se queden sin realizar sus actividades cotidianas como trabajar, estudiar o navegar por internet.

¿Se cayó Izzi? Reportes de fallas en internet y WiFi hoy 19 de agosto (Michelle Rojas)

Incluso hay quien asegura que tiene dificultades con Izzi desde el pasado martes 18 de agosto.

Aunque la caída del servicio de Izzi no es a nivel nacional, estos estados son los que presentan más afectaciones:

Baja California

Chihuahua

Monterrey

San Luis Potosí

Guadalajara

CDMX

Yucatán

Aunque Izzi no ha revelado las causas de sus problemas, los cortes suelen deberse a fallas en los servidores o mantenimiento del sistema de la compañía.

Por lo que se espera que el servicio pueda restablecerse pronto para todos los clientes.