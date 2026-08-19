Te contamos quién fue Robin Williams, el querido actor y comediante estadounidense.

A lo largo de su trayectoria, Robin Williams se caracterizó por su energía y gran versatilidad en cada papel que interpretó.

¿Quién fue Robin Williams?

Robin McLaurin Williams fue un actor y comediante estadounidense reconocido por diversas películas como Patch Adams o Jumanji.

Su talento lo llevó a ganar un Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por Mente Indomable.

Robin Williams (@therobinwilliams / Instagram)

¿Cuántos años tenía Robin Williams?

Robin Williams tenía 63 años al momento de su muerte el 11 de agosto de 2014. El actor se suicidó en su casa de Tiburón, California.

Nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 21 de julio de 1951.

Robin Williams (Captura de video)

¿Quién fue la esposa de Robin Williams?

Robin Williams estuvo casado de 2011 hasta su muerte con la diseñadora y artista Susan Schneider.

Anteriormente, tuvo una relación sentimental con Marsa Garces de 1989 a 2010, y con Valeri Velardi de 1978 a 1988.

Robin Williams (AFP)

¿Qué signo zodiacal era Robin Williams?

Por su fecha de nacimiento, Robin William pertenecía al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tuvo Robin Williams?

Robin Williams fue padre de tres hijos:

Zachary Pym Williams

Zelda Williams

Cody Alan Williams

¿Qué estudió Robin Williams?

Se sabe que Robin Williams estudió Ciencias Políticas en el Claremont McKenna College, en California, antes de dedicarse a la actuación.

Posteriormente ingresaría al College of Marin para estudiar teatro y también a la Juilliard School en Nueva York.

Robin Williams (@therobinwilliams / Instagram)

¿En qué trabajó Robin Williams?

La carrera de Robin Williams comenzó a finales de los años 70 con algunas participaciones en películas.

Previamente hizo trayectoria en el stand-up, presentándose en clubes nocturnos de San Francisco y Los Angeles.

En 1978 apareció en la serie Happy Days, logrando buena aceptación entre el público.

Su rol más conocido en el cine llegaría en 1980 con Popeye junto a la actriz Shelley Duvall.

Con el paso de las décadas, acumuló diversos roles que lo consagrarían en Hollywood. Las producciones más famosas en las que participó fueron:

El mundo según Garp (1982)

Lo mejor de la vida (1986)

Buenos días, Vietnam (1987)

La sociedad de los poetas muertos (1989)

Despertares (1990)

Hook, el regreso del Capitán Garfio (1991)

Aladdín (1992)

Papá por siempre (1993)

Jumanji (1995)

Jack (1996)

Flubber, el invento del siglo (1997)

Mente Indomable (1997)

Más allá de los sueños (1998)

Patch Adams (1998)

El hombre bicentenario (1999)

Insomnia (2002)

Una noche en el museo (2006)

El hombre del año (2006)

Una noche en el museo 2 (2009)

Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba (2014)