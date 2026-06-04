Rosalía suspendió los conciertos de su LUX Tour 2026 previstos en Miami y Orlando esta semana debido a una emergencia familiar.

Live Nation Florida y Ticketmaster confirmaron la decisión, señalando que Rosalía lamenta la cancelación pero mantendrá en privado los detalles.

Las fechas afectadas corresponden al 4, 6 y 8 de junio de 2026, mientras que el resto de la gira LUX Tour 2026 continúa sin cambios.

Los organizadores trabajan en la reprogramación y pidieron a los asistentes conservar sus boletos, que seguirán siendo válidos.

Reprogramarán fechas de Rosalía en Florida del LUX Tour 2026

Los organizadores del LUX Tour 2026 de Rosalía informaron que ya trabajan en la reprogramación de los espectáculos afectados y recomendaron a los asistentes conservar sus boletos mientras se anuncian nuevas fechas.

La medida únicamente impacta las presentaciones previstas en Florida, por lo que la gira LUX Tour 2026 mantiene sin cambios el resto de compromisos confirmados.

Rosalía (Instagram / @rosalia.vt)

El contratiempo modificó el inicio de la etapa norteamericana del recorrido, que comenzaría esta semana tras concluir una serie de conciertos en Europa.

La última actuación de esa fase internacional se realizó el 6 de mayo en Londres, ciudad donde cerró temporalmente sus compromisos europeos.

Tras completar sus presentaciones en Estados Unidos, la intérprete tiene previsto continuar su agenda en diversos países de América Latina durante los próximos meses.

Entre los destinos contemplados dentro del itinerario destacan Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México, mercados donde mantiene una amplia base de seguidores.

Las empresas responsables de la logística del LUX Tour 2026 de Rosalía señalaron que los boletos conservarán su validez para las nuevas fechas. Además, reembolsos o créditos serán informados posteriormente.