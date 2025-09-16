Shiky rompió con la “maldición de los gays” en la séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

Así lo afirmó Ricardo Peralta, de 36 años, tras darse a conocer que la eliminada de la semana era Elaine Haro, de 22 años.

Y es que, durante toda la semana se difundió en redes una teoría que afirmaba que en la semana 7 de cada temporada de La Casa de los Famosos México 2025 es eliminado un integrante de la comunidad LGBTIQ+.

Ricardo Peralta pidió a Shiky romper “la maldición” de La Casa de los Famosos México 2025

Dicha teoría está respaldada en el hecho de que Apio Quijano fue eliminado en la semana 7 de La Casa de los Famosos México 2023.

También, en que Ricardo Peralta fue eliminado en la semana 7 de La Casa de los Famosos México 2025.

Ante ello, cuando el miércoles 10 de septiembre Shiky resultó ser uno de los nominados de La Casa de los Famosos México 2025, en redes sociales se le consideró como la apuesta segura para dejar el reality show.

¿Por qué? Porque Clement Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, es el único habitante de la temporada que pertenece a la comunidad LGBT.

Ricardo Peralta, ex habitante de La Casa de los Famosos México 2024, dio por cierta la teoría y, el día de la eliminación, compartió un mensaje en X, pidiendo que Shiky terminara con la “maldición”:

“Tú puedes Shiky, rompe esta maldición de los gays saliendo en la 7ma semana ”, escribió en su cuenta de X.

Ricardo Peralta celebra que Shiky rompió “la maldición” de La Casa de los Famosos México

Unos minutos después, cuando Elaine Haro fue revelada como la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, Ricardo Peralta compartió otro mensaje, aunque esta vez de celebración.

“Loba! Rompiste la maldición”, escribió el influencer.

Los internautas no tardaron en responder a la publicación de Ricardo Peralta, de 36 años, lanzándole críticas y recordándole que a un año de La Casa de los Famosos México 2024, siguen sin perdonarlo por cómo se comportó en el reality show.

“La diferencia es que ese wey si cae bien, el de la temporada pasada (tú) era nefasto, por eso salió no porque sea una maldición”; “es que él sí cae bien jota, no como otras que hacen un pedote por un colchón 😅”, escribieron algunos usuarios.

Otros le expresaron que a tanto tiempo de distancia, ya sienten que comienzan a perdonarlo, aunque aún tienen algo de resentimiento en su contra.

“Así te queríamos ver como al Shiky🥹🥹, Pero decidiste mostrar tu peor versión, Pero me da gusto que estés floreciendo de nuevo, nadie se merece el hate…”; fueron algunos de los comentarios de los internautas en X.