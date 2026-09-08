La Casa de los Famosos México 2026 volvió a sacudir a la audiencia con la inesperada salida de Gala Montes, apenas dos días después de su regreso al reality.

Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa De Los Famosos y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos. LCDLF

Gala Montes abandona La Casa de los Famosos 2026: ¿por qué salió? (Especial)

La actriz había reingresado como participante oficial en la recta final de La Casa de los Famosos México 2026 con la intención de disputar el premio de cuatro millones de pesos y alterar las dinámicas dentro de la casa.

Sin embargo, la producción confirmó que Gala Montes decidió abandonar el programa por voluntad propia, una determinación que reconfigura nuevamente el juego y deja abiertas múltiples interrogantes sobre sus motivos.

Un regreso inesperado que sacudió LCDLF

La noche del domingo 6 de septiembre de 2026, la dinámica de La Casa de los Famosos México dio un giro radical.

Tras la eliminación de Flor Vigna, la conductora Galilea Montijo anunció que una antigua participante cruzaría nuevamente la puerta, no como invitada, sino como una jugadora oficial dispuesta a competir por el gran premio de cuatro millones de pesos.

La elegida fue Gala Montes, quien ya conocía a la perfección las presiones del formato tras haber obtenido el tercer lugar en la edición de 2024, detrás de Karime Pindter y el ganador Mario Bezares.

De acuerdo con la productora del programa, Rosa María Noguerón, el objetivo de reincorporar a Montes en esta etapa decisiva era sacudir las alianzas existentes y generar nuevos escenarios de competencia.

Gala Montes abandona La Casa de los Famosos 2026: ¿por qué salió? (Especial)

Primeras fricciones y el deseo de ganar de Gala Montes

Desde sus primeras horas dentro de la casa, Gala Montes mostró una actitud competitiva y confrontativa.

En sus conversaciones iniciales con los habitantes, la actriz habló sobre su experiencia en la temporada pasada, cuestionó algunas de las situaciones y dinámicas actuales de la edición en curso, y llegó a confesar que sentía que debió haber ganado en su primera participación, dejando claro que en esta ocasión su único objetivo era alcanzar el triunfo.

La sorpresiva salida voluntaria de Gala Montes

Sin embargo, la expectativa generada por su retorno duró poco. Este martes 8 de septiembre de 2026, alrededor de las 3:20 p. m., las redes oficiales de La Casa de los Famosos México emitieron un comunicado de última hora que desconcertó a la audiencia:

“Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos.”

La producción enfatizó que la partida de la actriz se debió estrictamente a su propia decisión, descartando que se tratara de una eliminación convencional, una sanción o el resultado de una votación del público.

Hasta el momento, no se han hecho públicos los detalles o motivos específicos detrás de su repentino abandono.