A la sorpresiva salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026 se le suma que la producción de Malinche El Musical también decidió dejarla fuera de la obra.

Dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Gala Montes expresó su sentir cuando conoció al músico Nacho Cano y cómo terminó siendo actriz para Malinche El Musical.

La Malinche El Musical termina su trabajo con Gala Montes tras su salida de LCDLFM

De forma abrupta, La Jefa informó a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 que Gala Montes dejaba el reality show. Sin embargo, no es el único proyecto sin el que se queda la actriz.

Entre filtraciones que aseguran que Gala Montes agredió a la psicóloga que buscaba atenderla en el reality show, se sumó el que la producción de Malinche El Musical también decidiera terminar su trabajo con la actriz.

Con un comunicado, Malinche El Musical informó que Gala Montes no estará en la puesta en escena de forma indefinida.

“La participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida”. Comunicado de Malinche El Musical.

La producción agradeció a Gala Montes “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo demostrados” en la primera etapa en que formó parte del musical.

A su vez, aseguró que las puertas de Malinche “permanecerán abiertas” para colaboraciones que pudieran tener en el futuro.

Comunicado de Malinche El Musical sobre Gala Montes. (@malinchethemusical)

La participación de Gala Montes en Malinche El Musical estaba para llevar a cabo el 22 de septiembre, por lo que se cree hasta esa fecha estaría en La Casa de los Famosos México 2026.

Por otra parte, aunque la actriz ya reapareció en sus redes sociales diciendo “estoy bien”, no externó lo que la llevó a dejar el reality show y terminar su trabajo en Malinche El Musical.

Gala Montes habló con entusiasmo sobre Nacho Cano, productor de Malinche El Musical

En los dos días que Gala Montes estuvo en La Casa de los Famosos México 2026, compartió con Yahir su emoción y admiración de haber conocido a Nacho Cano de forma inesperada.

Además de que mencionó lo agradecida que estaba por haber grabado “Mujer contra Mujer” con Nacho Cano, compartió que cuando este se enteró que era actriz, le ofreció formar parte de Malinche El Musical.

“Me dijo [Nacho Cano] nunca vas a volver a estar sola, tienes a tu familia Malinche (...) saliendo de aquí [La Casa de los Famosos México] voy a estrenar, no sé cuándo”. Gala Montes, actriz.

Esta oportunidad ocurrió después de que Gala Montes trabajó con Nacho Cano en Ibiza Paradise.