Tras abandonar de manera inesperada La Casa de los Famosos México 2026, Gala Montes rompió el silencio para tranquilizar a sus seguidores y responder a las especulaciones surgidas en torno a su estado de salud.

Qué onda mi gente, ya estoy bien. Este, estoy descansando un ratito Gala Montes

La actriz de 26 años de edad apareció en un video difundido en redes sociales pocas horas después de que la producción confirmara su salida voluntaria del reality.

Aunque no reveló los motivos concretos de su decisión, Gala Montes aseguró que se encuentra bien y dejó entrever que el desgaste físico acumulado durante los últimos días habría influido en su determinación.

“Estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yair y bueno, mañana o en estos días les cuento más, pero pues nada, que sepan que estoy bien” Gala Montes

“Estaba cansada”: Gala Montes rompe el silencio sobre LCDLF 2026

A través de un video difundido poco después de su salida, Gala Montes se dirigió a sus seguidores para calmar las aguas y aclarar su estado actual.

Con un semblante notablemente más tranquilo y en un tono relajado, Montes aseguró: “Qué onda mi gente, ya estoy bien. Este, estoy descansando un ratito”.

De esta manera, la ex participante buscó dar tranquilidad ante la ola de especulaciones y teorías que comenzaron a inundar las plataformas digitales tras el anuncio oficial de su salida voluntaria.

Aunque no profundizó en las razones exactas que la llevaron a retirarse de forma tan abrupta durante la recta final del reality, la famosa dio un pequeño indicio del enorme desgaste físico al que estaba sometida.

“Estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yair y bueno, mañana o en estos días les cuento más, pero pues nada, que sepan que estoy bien”, detalló en la grabación.

Con esta breve declaración, Gala Montes cerró de momento el gran misterio de su renuncia, prometiendo a sus seguidores una explicación más detallada muy pronto.

Mientras tanto, La Casa de los Famosos 2026 se reconfigura radicalmente a menos de un mes de la final tras perder a una de sus competidoras más polémicas.

La sorpresiva salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos 2026

La repentina salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026 ha dejado sorprendidos a los espectadores.

Apenas dos días después de su sorpresivo reingreso el domingo 6 de septiembre como jugadora oficial, la actriz tomó la drástica decisión de abandonar la competencia por voluntad propia.

Aunque la producción de La Casa de los Famosos México 2026 confirmó el abandono a través de un comunicado emitido a las 3:20 p. m. de este martes sin profundizar en los motivos, la propia artista no tardó en reaccionar en redes sociales.