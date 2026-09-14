Bob Mackie, el legendario diseñador de moda y vestuario estadounidense, célebre por su estética glamorosa y extravagante, murió a los 87 años de edad.

Conocido como el “Sultán de las Lentejuelas”, Bob Mackie es recordado por su histórica colaboración en The Carol Burnett Show y por vestir a íconos de la música como Cher, Tina Turner, Madonna y Elton John.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples galardones, incluyendo nueve premios Emmy y un Tony, además de que se asoció con Mattel para diversificar la línea de muñecas Barbie.

¿Quién fue Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos?

Robert Gordon Mackie fue un legendario diseñador de moda y vestuario estadounidense, ampliamente reconocido por definir la estética del glamour, la teatralidad y el maximalismo en Hollywood y la cultura pop durante más de seis décadas.

Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos (@bobmackie / Instagram )

Apodado el “Sultán de las Lentejuelas”, el “Rajá de los Diamantes de Imitación” y el “Diseñador de las Estrellas”, Mackie resumía su filosofía creativa en una célebre frase: “Una mujer que usa mi ropa no tiene miedo de ser notada”.

Bob Mackie nació el 24 de marzo de 1939 en Monterey Park, California, hijo de Charles Robert Mackie y Mildred Agnes Smith.

Creció cautivado por el cine de Hollywood y los musicales en Technicolor. Los fines de semana, su madre los llevaba a él y a su hermana a ver películas, donde quedó fascinado por los vestidos extravagantes de actrices como Betty Grable y Carmen Miranda.

En 1951, al ver la película Un estadounidense en París, quedó impactado por el vestuario diseñado por Irene Sharaff, lo que lo llevó a decidir firmemente que quería ser diseñador de vestuario.

Desde muy pequeño dibujaba vestuarios elaborados para su madre y su hermana. De niño también creaba bocetos de decorados teatrales.

Durante sus años en la secundaria de Rosemead, colaboró activamente en el diseño de escenografía y vestuario para las obras teatrales escolares.

¿Cuántos años tenía Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos?

Bob Mackie murió a los 87 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos?

La esposa de Bob Mackie fue LuLu Porter (cuyo nombre de nacimiento era Marianne Wolford). Se casaron el 14 de marzo de 1960 y se divorciaron en 1963.

A pesar de la separación, mantuvieron una amistad y un vínculo muy estrecho durante toda su vida.

Poco después de su divorcio en 1963, Bob Mackie comenzó una relación sentimental y profesional de varias décadas con el también afamado diseñador de vestuario Ray Aghayan, hasta su muerte en 2011.

¿Qué signo zodiacal fue Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos?

Bob Mackie fue del signo zodiacal Aries.

Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos (@bobmackie / Instagram )

¿Cuántos hijos tenía Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos?

Bob Mackie tuvo un único hijo llamado Robert Gordon Mackie Jr. (conocido como Robin), fruto de su matrimonio con la cantante y actriz Lulu Porter.

Robin trabajó en el mundo del espectáculo como maquillador profesional. Lamentablemente, falleció en 1993 a los 33 años debido a complicaciones relacionadas con el VIH/SIDA.

¿Qué estudió Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos?

Bob Mackie estudió en el Pasadena City College y cursó un año de estudios de arte e ilustración en el Chouinard Art Institute.

Sin embargo, dejó sus estudios porque empezó a trabajar como dibujante en los estudios Paramount.

¿En qué trabajó Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos?

Bob Mackie comenzó su carrera realizando bocetos e ilustraciones en Paramount Studios junto a la legendaria diseñadora Edith Head y Jean Louis.

En 1962, mientras trabajaba como joven ilustrador para Jean Louis, Mackie dibujó el boceto original del famoso vestido traslúcido bordado en cristales con el que Marilyn Monroe le cantó “Happy Birthday, Mr. President” a John F. Kennedy en el Madison Square Garden.

Bob Mackie, diseñador de modas de Estados Unidos (@bobmackie / Instagram )

Cher fue su principal musa y pareja artística durante décadas. Mackie diseñó sus vestuarios más audaces para televisión, conciertos y entregas de premios.

Entre los que destacan el vestido transparente con plumas de la Gala del MET de 1974 y el atrevido conjunto negro con pedrería y un gran tocado de plumas tipo mohawk en los premios Óscar de 1986.

Fue el diseñador principal de vestuario de The Carol Burnett Show durante sus 11 temporadas, creando aproximadamente 17,000 atuendos.

Entre ellos destaca el célebre “vestido cortina” (con todo y barra de cortina en los hombros) para parodiar Lo que el viento se llevó, obra icónica de la comedia televisiva que hoy forma parte de la colección del Museo Smithsonian.

Diseñó trajes memorables para figuras como Elton John (incluyendo su vestuario de concierto del Pato Donald y su uniforme brillante de los Dodgers), Tina Turner, Diana Ross, Whitney Houston, Barbra Streisand y RuPaul.

Creó opulentos vestuarios para revistas de Las Vegas como Jubilee!, colaboró con Mattel en la línea de colección de muñecas Barbie aportando diversidad étnica y el famoso molde facial “Mackie sculpt”.

Sus piezas de archivo continúan vistiendo a estrellas actuales como Zendaya, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.

A lo largo de su carrera fue galardonado con:

9 premios Primetime Emmy

1 premio Tony por el vestuario del musical The Cher Show en 2019

3 nominaciones al Óscar a Mejor Diseño de Vestuario (Lady Sings the Blues, Funny Lady y Pennies from Heaven)

Además, ingresó al Salón de la Fama de la Academia de la Televisión en 2002.