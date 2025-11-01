A través de las redes sociales se confirmó la muerte de Héctor Terrones, diseñador de modas que trabajó con grandes celebridades en México.

Héctor Terrones murió a los 58 años de edad, tras una larga trayectoria siendo el “único mexicano que realizó una pasarela con sus diseños en el Museo del Louvre, en París”

¿Quién fue Héctor Terrones, diseñador de celebridades en México?

Héctor Terrones fue un diseñador originario de la Ciudad de México con una trayectoria de 33 años.

Logró convertirse en un referente de la alta costura en México, incluso trabajó con diversas celebridades.

En entrevista con Tomándonos un cafecito con…, Héctor Terrones relató que su padre era dueño de una compañía que se llama Plásticos Terrones.

Sus hermanos siguieron con la empresa, pero él decidió dedicarse a la moda.

En entrevista, Héctor Terrones recordó que se mandaba a hacer su ropa en Zona Rosa con el dinero que ganaba, ya que siempre le gustó verse bien.

¿Cuántos años tenía Héctor Terrones, diseñador de celebridades en México?

Héctor Terrones nació el 9 de noviembre en 1966, por lo que murió a los 58 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Héctor Terrones, diseñador de celebridades en México?

En 2015 la revista TVNotas dio a conocer que Héctor Terrones había unido su vida a Fernando, quien se habría convertido en su esposo.

Pero no se tiene más información sobre su vida privada.

¿Qué signo zodiacal fue Héctor Terrones, diseñador de celebridades en México?

Héctor Terrones fue del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tenía Héctor Terrones, diseñador de celebridades en México?

No se tiene información pública acerca de los hijos de Héctor Terrones.

¿Qué estudió Héctor Terrones, diseñador de celebridades en México?

Héctor Terrones reveló que cursó una carrera técnica en Máquinas y Herramientas en la Vocacional número 1 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Estudió diseño de moda en la Universidad Jannette Klein - donde también fue docente entre 1992 y 1995-, pero esta decisión provocó que su papá lo corriera de su casa.

Héctor Terrones se aferró a su sueño y obtuvo una beca, con la cual pudo terminar sus estudios universitarios.

¿En qué trabajó Héctor Terrones, diseñador de celebridades en México?

Desde pequeño Héctor Terrones trabajó en Plásticos Terrones, incluso cargó bultos en la Merced.

Pero, su vida cambió cuando encontró un lugar llamado ‘El Camerino de las estrellas’ en donde hacían vestuarios para eventos y galas, fue en ese momento que decidió dedicarse a la moda.

En 1987, trabajó para la fábrica de Vestiniña , pero en 1992 empezó a dar clases de moda en la universidad en la que estudió.

En 1995 lanzó su propia marca de ropa de alta costura enfocada en un principio a vestidos de novia.

Poco a poco fue abriéndose paso, hasta que su marca homónima “HECTOR TERRONES” fue conocida.

Su estilo se caracterizaba por el uso de corsetería, influencias barrocas y victorianas y es que se destacó por mezclar historia, mitología y teatralidad con diseño.

Héctor Terrones trabajó con diferentes artistas, entre las que destacan:

Además Héctor Terrones fue llamado para ser parte del programa piloto Con sello de mujer, tras ello comenzó una larga trayectoria como colaborador del matutino Hoy y Vida TV.

También tuvo participación en Fashion Weeks de países como Costa Rica, donde clausuró la edición 2012, y fue el encargado de vestir a múltiples ganadoras del certamen Nuestra Belleza México.

Héctor Terrones fue parte de Nuestra belleza México de 1996 al 2017.

Incluso incursionó en la actuación con una breve participación en la telenovela Clase 406.

En 2007 fue contratado por Mattel para hacer una colección inspirada en Barbie para la edición de Fashion Week México Primavera/Verano 2008.

La colección nunca salió a la venta, de acuerdo con Terrones esto se debió a un acto de discriminación por parte de la empresa.

Fue galardonado con el Premio a la Trayectoria por Fashion Group International en 2016.

Así se dio a conocer la muerte de Héctor Terrones, diseñador de celebridades en México

Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, confirmó la muerte de Héctor Terrones a través de sus redes sociales.

Con un emotivo mensaje, Beatriz Calles se despidió del diseñador Héctor Terrones y le agradeció por todo su trabajo.

“Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz” Beatriz Calles, directora de Fashion Week México

Álex Rubí, compartió un boletín de prensa en el que dio a conocer que Héctor Terrones murió de un infarto fulminante.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó una orden de aprehensión en contra de Héctor Terrones el 22 de octubre de 2025 por presunto abuso sexual .

De acuerdo con algunos medios, los agentes intentaron ejecutar la orden de aprehensión, pero familiares del diseñador habrían intentado evitar su detención ofreciendo dinero a los oficiales.

Hasta el momento no hay mayores detalles al respecto de la acusación en contra del fallecido diseñador de modas.