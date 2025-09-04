La industria de la moda está de luto, luego de que se diera a conocer la muerte del diseñador Giorgio Armani, el rey de la moda italiana, el 4 de septiembre a los 91 años de edad.

Giorgio Armani, será recordado por ser uno de los pilares de la moda con un legado indiscutible.

El rey de la moda italiana, Giorgio Armani muere a los 91 años de edad

A través de un comunicado de prensa el Grupo Armani ha dado a conocer la muerte de su creador y fundador, Giorgio Armani a los 91 años de edad.

“Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani. El Sr. Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, murió en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, sus colecciones y sus diversos proyectos en constante evolución". Comunicado de la muerte de Giorgio Armani.

La casa de moda indicó que Giorgio Armani murió en su hogar, aunque por ahora se desconoce la causa de su muerte.

Sin embargo, el último detalle de la salud de Giorgio Armani, se sabía que se recuperaba de una enfermedad no revelada, tras no acudir a sus desfiles en junio pasado.

¿Quién fue Giorgio Armani, el rey de la moda italiana?

Giorgio Armani fue un diseñador de moda, director creativo, director ejecutivo, empresario y filántropo italiano que nació el 11 de julio de 1934 en Plasencia, Italia.

Mismo que ganó fama tras fundar su propia empresa en 1974, lo que hizo que Giorgio Armani fuera llamado el rey de la moda italiana.

A lo largo de los años, Giorgio Armani “ creó una visión que abarcaba desde la moda hasta todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con extraordinaria claridad y concreción ”.

Pues los diseños de Giorgio Armani se distinguieron por liberar a sus creaciones de la rigidez tradicional, creando piezas más ligeras y fluidas, para brindar mayor comodidad y una silueta más femenina, tanto para hombres como para mujeres.

Asimismo, una de las cosas que distinguió a Giorgio Armani fue su cercanía, pues el diseñador italiano “estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de comunicación con todos” , lo que lo hizo único entre la moda.

Por lo que a lo largo de 50 años la empresa fundada por Giorgio Armani se convirtió en uno de los más grandes de la industria; y por lo que la muerte del rey de la moda italiana conmocionó a la industria.