La industria de la moda y el espectáculo despidió a Bob Mackie, uno de los diseñadores más influyentes de Hollywood y creador de algunos de los vestuarios más icónicos de la cultura popular.

Conocido como el “sultán de las lentejuelas”, el diseñador estadounidense construyó una carrera de más de seis décadas marcada por el glamour, la fantasía y la innovación.

Su talento vistió a figuras como Cher, Diana Ross, Tina Turner y Madonna, consolidándolo como una referencia obligada en la historia de la moda y el entretenimiento.

¿De que murió Bob Mackie, el diseñador de Cher y creador del famoso vestido de Marilyn Monroe?

El diseñador Bob Mackie murió el 14 de septiembre de 2026 a los 87 años en la ciudad de Palm Springs, California, Estados Unidos.

Muere Bob Mackie, el diseñador de Cher y creador del famoso vestido de Marilyn Monroe (@bobmackie / Instagram )

La noticia fue confirmada por sus allegados y equipo a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

En el comunicado no se dio a conocer la causa de muerte de Bob Mackie, ya que se limitó a hablar del gran legado que deja el diseñador en la industria.

En la publicación de despedida compartieron: “Con gran pesar compartimos la noticia de que el señor Bob Mackie falleció hoy”.

Su equipo resaltó que vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo el sueño de su vida de dedicarse al diseño de moda y vestuario, y afirmaron que su genialidad y creaciones perdurarán para siempre continuando con su misión de traer belleza al mundo.

La publicación recibió homenajes en la industria de la moda, donde se destaca que el trabajo de Bob Mackie definió a generaciones con drama, fantasía y alegría.

¿Qué celebridades vistieron los diseños más icónicos de Bob Mackie?

Bob Mackie vistió a algunas de las figuras más emblemáticas de la televisión, el cine y la música a lo largo de más de seis décadas. Entre las celebridades que llevaron sus creaciones destacan:

Cher: Fue su principal musa y colaboradora más cercana. Entre sus atuendos más icónicos se encuentran:

El vestido negro con transparencias, pedrería y plumas que lució al ganar el Oscar en 1988 por Hechizo de Luna. El “nude illusion gown” con plumas de la Met Gala de 1974, que apareció en la portada de la revista Time. El atrevido conjunto negro con abdomen descubierto y tocado de plumas de los Oscar de 1986.

Muere Bob Mackie, el diseñador de Cher y creador del famoso vestido de Marilyn Monroe (@bobmackie / Instagram )

Marilyn Monroe : En 1962, mientras trabajaba como dibujante para Jean Louis, Mackie realizó el boceto del famoso vestido transparente color nude cubierto de cristales con el que la actriz le cantó “Happy Birthday, Mr. President” a John F. Kennedy.

: En 1962, mientras trabajaba como dibujante para Jean Louis, Mackie realizó el boceto del famoso vestido transparente color nude cubierto de cristales con el que la actriz le cantó “Happy Birthday, Mr. President” a John F. Kennedy. Madonna : Lució en los Premios Oscar de 1991 un deslumbrante vestido blanco de pedrería e inspiración clásica al estilo Marilyn Monroe, al que asistió del brazo de Michael Jackson.

: Lució en los Premios Oscar de 1991 un deslumbrante vestido blanco de pedrería e inspiración clásica al estilo Marilyn Monroe, al que asistió del brazo de Michael Jackson. Carol Burnett : Mackie diseñó el vestuario de The Carol Burnett Show durante 11 años, destacando el vestido hecho con cortinas verdes (barra incluida) para el sketch paródico “Went with the Wind!”, el cual se conserva en el Museo Smithsonian.

: Mackie diseñó el vestuario de The Carol Burnett Show durante 11 años, destacando el vestido hecho con cortinas verdes (barra incluida) para el sketch paródico “Went with the Wind!”, el cual se conserva en el Museo Smithsonian. Miley Cyrus : Lució un diseño vintage de la colección Otoño/Invierno 2002 de Mackie en los Premios Grammy 2024.

: Lució un diseño vintage de la colección Otoño/Invierno 2002 de Mackie en los Premios Grammy 2024. Sabrina Carpenter : Recuperó en los MTV VMAs 2024 el vestido plateado de cuentas que lució originalmente Madonna en 1991.

: Recuperó en los MTV VMAs 2024 el vestido plateado de cuentas que lució originalmente Madonna en 1991. Zendaya : Llevó un diseño de archivo inspirado en Cher para su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2024.

: Llevó un diseño de archivo inspirado en Cher para su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2024. Kim Kardashian : Usó el histórico vestido original de Marilyn Monroe en la Met Gala de 2022.

: Usó el histórico vestido original de Marilyn Monroe en la Met Gala de 2022. Taylor Swift : Recurrió a piezas originales del diseñador para la portada de su álbum The Life of a Showgirl

: Recurrió a piezas originales del diseñador para la portada de su álbum The Life of a Showgirl Diana Ross (Lady Sings the Blues)

Tina Turner

Barbra Streisand (Funny Lady)

Liza Minnelli

Dolly Parton

Judy Garland

Whitney Houston

Bette Midler

Elton John (para quien creó looks de concierto emblemáticos, incluido el traje del Pato Donald)