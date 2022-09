El rapero Eduardo Dávalos de Luna, alias Babo, ha decidido ignorar la denuncia que la modelo Melanie Pavola expresó en su contra, promocionando la canción “Aka entre el Humo”, en la que colaboran Cartel de Santa y Los Dos Carnales.

Dos días antes, la modelo de OnlyFans, Melanie Pavola, narró a través de un hilo de Twitter la historia de cómo Babo, de Cartel de Santa la había golpeado cuando eran novios y el por qué no denunció lo sucedido ante las autoridades.

“... me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro” Melanie Pavola, modelo de OnlyFans

Babo (@babo_cartel/Instagram)

¿La nueva canción de Babo, líder de Cartel de Santa, es una respuesta a la denuncia por golpes de Melanie Pavola?

La denuncia de Melanie Pavola parece tener sin cuidado a Babo, pues aunque en las redes sociales ya ha generado diversas reacciones, él ni siquiera ha intentado defenderse de las acusaciones por violencia.

En su lugar, el líder de Cartel de Santa se ha dedicado a promocionar en sus historias de Instagram la canción “Aka entre el Humo”, en la que colabora con el grupo de regional mexicano ‘Los Dos Carnales’.

El nuevo sencillo de Cartel de Santa, sin embargo, pareciera funcionar como una justificación de Babo respecto a los malos actos que ha realizado a lo largo de su vida, pues la letra comienza así:

“Voy tranquilo en el camino que conduce a mi destino Me han tachado de asesino, de cabrón y de malvao’ Y eso que soy buen pelao’, na’ más que ni me han tratao’ ‘Toy marcao’ por el pasao’, criticao’, censurao’ No estoy libre de pecado, por eso ni tiro piedra Vine al mundo a equivocarme, pa’ que entienda y pa’ que aprenda No importa de dónde venga, mientras sepa a dónde voy Pa’ los homeboys siempre estoy, de reversa no le doy Soy quien soy, puro pa’ dela’, el viejo de la vieja escuela Rebeldía que se revela cuando suena el acordeón...” Letra de la canción Aka entre el Humo, de Cartel de Santa y Los Dos Carnales

Cartel de Santa y Los Dos Carnales (Tomada de video)

Denuncia de Melanie Pavola contra Babo, de Cartel de Santa, generan opiniones encontradas

Los que tampoco han reaccionado a las denuncias de Melanie Pavola son los integrantes de Los Dos Carnales, que se han sumado a Babo para promocionar su canción “Aka entre el Humo”.

Quienes no han guardado silencio son los usuarios de redes sociales: algunos han cuestionado a Melanie Pavola por haberse involucrado con alguien como Babo, que suma denuncias por muchas conductas reprobables e incluso pornun homicidio.

No obstante, también hay internautas que se han solidarizado con Melanie Pavola y han lamentado que no haya podido demandar al líder de Cartel de Santa porque las autoridades consideraron que sus lesiones no eran lo suficientemente graves para justificar un procedimiento en su contra.