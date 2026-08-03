Durante el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el empresario y personalidad de redes sociales Poncho de Nigris reveló entre lágrimas que su hermano, Aldo de Nigris ya no le habla.

“Me duele tanto no poder estar juntos, por temas de terceros”, dijo Poncho de Nigris con la voz entrecortada al confirmar el distanciamiento con su hermano menor Aldo de Nigris, pero sin dar detalles del por qué.

Luego de que Poncho de Nigris se limitó a decir que el distanciamiento con su hermano Aldo de Nigris eran temas familiares y que su intención nunca fue provocar algún conflicto.

“Siempre nos llevábamos a toda madre y siempre me quise llevar con madre con mi hermano”. Poncho de Nigris

ENTRE LÁGRIMAS Poncho de Nigris lamenta que su hermano Aldo YA NO LE HABLE.#ElMinutoSinCensura sábados 8 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión : https://t.co/dZbT88tgYk#ElMinutoTV pic.twitter.com/HEAxWYyfOn — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 2, 2026

Aldo de Nigris no le responde los mensajes a Poncho de Nigris

Tras revelar Poncho de Nigris que su hermano Aldo de Nigris ya no le habla, también contó que ha querido recuperar la comunicación, sin embargo, no le responde los mensajes al empresario.

“Le mando mensajes y no me contesta”, expresó Poncho de Nigris sobre sus intentos de acercamiento con Aldo de Nigris.

Así como Poncho de Nigris habló de cómo es que la relación de la familia en general ha cambiado con el paso del tiempo, las responsabilidades y la edad.

“Ya no sabes si va a ser lo mismo. Ese es el pedo. Por la edad, por las nuevas familias, por la nueva gente, ya no sabes por dónde entrarle”. Poncho de Nigris

Pese al distanciamiento, Poncho de Nigris dijo que mantiene la esperanza de poder reconciliarse con su hermano Aldo de Nigris, por lo que aseguró que “yo siempre estuve ahí y siempre estaré ahí”.