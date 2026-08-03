J Balvin se encuentra en el ojo del huracán. Influencer mexicana lo acusa de haberle sido infiel a Valentina Ferrer, con ella...
A través de redes sociales, Melanie Pavola relató el encuentro sexual que tuvo con J Balvin cuando Valentina Ferrer estaba embarazada.
“Me invitó a Nueva York, una vez. Voy, hacemos lo de nosotros, hacemos el amor y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embaraza’”Melanie Pavola
La influencer, de 35 años, no específica la relación que tenía con el cantante, de 41 años; sin embargo, deja claro que una vez que se enteró del embarazo de la modelo, de 32 años, agarró sus cosas y se fue.
Posteriormente, se aseguró de que Valentina Ferrer se enterara de su infidelidad, le mandó un mensaje de texto.
“Le mandé mensaje a Valentina diciéndole: ‘Acabo de tener relaciones con tu pareja. Yo no sabía que estabas embarazada, ni mucho menos. Me lo contó hasta el último. Una disculpa”Melanie Pavola
Finalmente, la creadora de contenido y modelo de OnlyFans, deja entrever que la modelo es consciente de los engaños de J Balvin.
“Aguantando cuernos, toda relación dura”, concluye.Melanie Pavola
Influencer mexicana publica pruebas de su cercanía con J Balvin
Tras la revelación, Melanie Pavola comenzó a ser atacada por seguidores de J Balvin, quienes la tacharon de mentirosa y comenzaron a insultarla.
En respuesta, influencer publicó las pruebas de su cercanía con el cantante para que las redes sociales terminarán de arder.
En Instagram colgó tres fotografías. En todas ellas aparece junto a J Balvin, en una habitación, posiblemente un camerino.
En la primer toma, el cantante tomó a Melanie por la cintura mientras le besa la frente; en la segunda, ambos están recostados en un sillón; en la tercera, se abrazan.
Aunque se desconoce cuándo fueron tomadas las fotografías, Melanie dijo haberse acostado con el famoso cuando Valentina estaba embarazada.
Melanie habría estado consciente de la existencia de Valentina Ferrer, debido a que la modelo inició una relación formal con J Balvin a principios del 2018. Desde entonces han estado juntos 8 años.
Tienen un hijo en común llamado Río. La modelo argentina quedó embarazada a finales de 2020, lo hizo publicó en abril de 2021.