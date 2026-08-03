J Balvin se encuentra en el ojo del huracán. Influencer mexicana lo acusa de haberle sido infiel a Valentina Ferrer, con ella...

A través de redes sociales, Melanie Pavola relató el encuentro sexual que tuvo con J Balvin cuando Valentina Ferrer estaba embarazada.

“Me invitó a Nueva York, una vez. Voy, hacemos lo de nosotros, hacemos el amor y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embaraza’” Melanie Pavola

La influencer, de 35 años, no específica la relación que tenía con el cantante, de 41 años; sin embargo, deja claro que una vez que se enteró del embarazo de la modelo, de 32 años, agarró sus cosas y se fue.

Posteriormente, se aseguró de que Valentina Ferrer se enterara de su infidelidad, le mandó un mensaje de texto.

“Le mandé mensaje a Valentina diciéndole: ‘Acabo de tener relaciones con tu pareja. Yo no sabía que estabas embarazada, ni mucho menos. Me lo contó hasta el último. Una disculpa” Melanie Pavola

Finalmente, la creadora de contenido y modelo de OnlyFans, deja entrever que la modelo es consciente de los engaños de J Balvin.

“Aguantando cuernos, toda relación dura”, concluye. Melanie Pavola

J Balvin y Valentina Ferrer (@jbalvin / Instagram )

Influencer mexicana publica pruebas de su cercanía con J Balvin

Tras la revelación, Melanie Pavola comenzó a ser atacada por seguidores de J Balvin, quienes la tacharon de mentirosa y comenzaron a insultarla.

En respuesta, influencer publicó las pruebas de su cercanía con el cantante para que las redes sociales terminarán de arder.

En Instagram colgó tres fotografías. En todas ellas aparece junto a J Balvin, en una habitación, posiblemente un camerino.

En la primer toma, el cantante tomó a Melanie por la cintura mientras le besa la frente; en la segunda, ambos están recostados en un sillón; en la tercera, se abrazan.

Melanie Pavola publica fotos de su cercanía con J Balvin (@melaniepavola / Instagram)

Aunque se desconoce cuándo fueron tomadas las fotografías, Melanie dijo haberse acostado con el famoso cuando Valentina estaba embarazada.

Melanie habría estado consciente de la existencia de Valentina Ferrer, debido a que la modelo inició una relación formal con J Balvin a principios del 2018. Desde entonces han estado juntos 8 años.

Tienen un hijo en común llamado Río. La modelo argentina quedó embarazada a finales de 2020, lo hizo publicó en abril de 2021.