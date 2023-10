La guerra de Israel contra Hamás ha llevado a que mucha gente sea reclutada para pelear contra el grupo terrorista, incluyendo Natalia Fadeev, la modelo de OnlyFans y cosplayer.

A través de un tweet se dio a conocer que Natalia Fadeev -de 24 años de edad-, fue reclutada por la guerra que Israel sostiene contra Hamás.

Pero ¿Quién es Natalia Fadeev? Dejó su creación de contenido en OnlyFans y su reto cosplayer por irse a la guerra por Israel.

Natalia Fadeev, la modelo de Onlyfans que está en la guerra de Israel contra Hamás. (@nataliafadeev)

Ella es Natalia Fadeev, la modelo de Onlyfans y cosplayer reclutada para la guerra de israel contra Hamás

A través de un tweet del periodista Eduardo Menoni -de quien se desconoce la edad-, se dio a conocer que Natalia Fadeev fue convocada por Israel para participar en la guerra contra Hamás, por lo que ahora está en la lucha.

Pero ¿Y quién es Natalia Fadeev?

La modelo israelí es famosa por su belleza, contenido en redes sociales y por el cosplayer que hace.

Natalia Fadeev crea contenido en redes sociales desde hace varios años, donde mayormente se le ve posar sexy uniformada con ropa militar y armas de uso exclusivo.

Por otra parte, Natalia Fadeev también hace cosplayer, otra arte que ha llamado la atención de sus seguidores, por la forma en que recrea a los personajes.

Asimismo, Natalia Fadeev es modelo de Onlyfans, donde muestra “todo lo que no se puede ver en redes sociales”, pero deja claro que no hace desnudos, solo semidesnudos.

Natalia Fadeev fue llamada por Israel porque más que modelo de Onlyfans es de la FDI

A muchos les sorprendió saber que una modelo de Onlyfans, Natalia Fadeev, fue reclutada por Israel para la guerra contra Hamás, pero no es que estén reclutando civiles.

La realidad es que la carrera de Natalia Fadeev no empezó ahí, sino cuando se unió a la Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a los 19 años de edad.

Incluso ella misma ha respondido a los usuarios de Instagram que la creen solo una modelo con ropa militar, apuntando que antes de adquirir fama en las redes sociales ya era de la FDI.

Aunque se podría creer que la circunstancia de Natalia Fadeev es terrible, la realidad es que es un deber que tiene como parte de la FDI, cuando estalle una guerra.

Sin embargo, la modelo de Onlyfans ha aprovechado el momento del conflicto Israel contra Hamás, creando contenido desde su labor en la FDI en la guerra.

A través de varios post en Instagram, Natalia Fadeev ha compartido las controversias de la vida, detallando que hace unos días estaba en un concierto de Bruno Mars y ahora, lo oye mientras está en la guerra.

Asimismo, se ha posicionado en contra de Hamás por lo que ha visto, detallando que para ella el conflicto no es una guerra sino el holocausto. Además de que ellos no son humanos y porque no están teniendo humanidad alguna.

Cabe destacar que Natalia Fadeev es nacida en Georgia, pero a muy temprana edad se mudó a Israel.

Natalia Fadeev se encontraba en medio de un reto de cosplay cuando lo dejó para irse a la guerra de Israel contra Hamás, quedándose con el personaje de Atom Eve.

