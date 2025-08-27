Joe Alwyn, el ex novio de Taylor Swift ha resurgido en las conversaciones de redes sociales tras saberse la noticia del compromiso de la cantante con Travis Kelce; por lo que te damos detalles de él como:

¿Quién es Joe Alwyn?

Joseph Matthew Alwyn, mejor conocido como Joe Alwyn es un actor británico que fue pareja de Taylor Swift por 7 años.

Él nació en el distrito de Royal Tunbridge Wells, condado de Kent; su padre es un director de documentales y su madre una psicoterapeuta. y aunque era introvertido, siempre expresó sus deseos de ser actor.

¿Qué edad tiene Joe Alwyn?

Joe Alwyn nació el 21 de febrero de 1991, por lo que actualmente tiene 34 años de edad

¿Joe Alwyn tiene pareja?

En la actualidad se desconoce si es que Joe Alwyn tiene pareja, pero desde septiembre de 2016 hasta abril de 2023 mantuvo una relación con Taylor Swift.

De hecho él fue una inspiración para la cantante, y fue mencionado en gran parte de la discografía de Taylor Swift como en sus álbumes:

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (202)

Evermore (2020)

Midnights (2022)

En ese entonces, Joe Alwyn declaró que le resulta “halagador” que Swift escribiera canciones sobre él, y se sabe que incluso la ayudó en componer varias para Folklore, Evermore y Midnights bajo el nombre de “William Bowery”.

¿Qué signo zodiacal es Joe Alwyn?

Al haber nacido el 21 de febrero, Joe Alwyn pertenece al signo de Acuario, uno de los signos del elemento aire.

Se sabe que los Acuario como Joe Alwyn soninnovadora, independiente y visionaria. que valoran la libertad y la originalidad.

A menudo los del signo de Acuario rompen los límites y suelen tener ideas poco convencionales.

¿Joe Alwyn tiene hijos?

Joe Alwyn no tiene hijos.

¿Qué estudió Joe Alwyn?

Tras decidirse a ser actor, Joe Alwyn estudió en la Escuela de Teatro “Royal Central School of Speech and Drama” en su ciudad natal.

Después Alwyn se convirtió en miembro del National Youth Theatre al final de su adolescencia.

También Joe Alwyn estudió literatura inglesa y teatro en la Universidad de Bristol, y actuó en dos producciones estudiantiles en el Festival Fringe de Edimburgo.

Se graduó en 2012 de la licenciatura en actuación en la Royal Central School of Speech & Drama.​

¿En qué ha trabajado Joe Alwyn?

Joe Alwyn ha participado en varias obras de teatro, series y películas; por ejemplo, en 2011, Alwyn fue parte del documental A Higher Education.

Y para 2015, fue el protagonista de Billy Lynn’s Long Halftime Walk, adaptación de la novela homónima del escritor Ben Fountain.

En 2017, Joe Alwyn participó en la película The Sense of an Ending, y fue el protagonista de Keepers junto a Gerard Butler y Peter Mullan.

Para 2018, Alwyn​ participó en las película La favorita, en Mary Queen of Scots, Operation Finale y Boy Erased.

Y en 2019 estuvo en Harriet, basada en la vida de la abolicionista Harriet Tubman; en 2020 hizo un cameo en la película documental Miss Americana, de Taylor Swift en donde se hablaba de su relación.

Formó parte del jurado de la Sección Oficial en el Festival de San Sebastián 2020, junto a los directores Luca Guadagnino y Michel Franco.

También ha participado como compositor en varios de los discos de Taylor Swift desde el 2020, en donde algunas de las canciones aparece como coescritor bajo el nombre de William Bowery.

En la película documental de Folklore: the long pond studio sessions, Taylor Swift confirmó que Bowery era el alias de Alwyn.

Se sabe que coescribió las pistas Exile y Betty; además Joe Alwyn recibió una nominación en los 63º Premios Grammy en la categoría Álbum del año, por estar involucrado en la composición de Folklore el cual resultó ganador.

También coprodujo las canciones en Folklore como:

Exile

Betty

My Tears Ricochet

August

This Is Me Trying

Illicit Affairs

En el caso de Evermore, alwyn coescribió junto con Taylor Swift las siguientes canciones:

Champagne Problems

Coney Island (con The National)

Evermore (con Bon Iver)

En 2022 participó en el décimo álbum de la cantante, Midnights, coescribiendo Sweet Nothing.

Joe Alwyn resurge en la conversación tras anunciarse el compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift

El nombre de Joe Alwyn ha salido a relucir tras darse la noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce el pasado 26 de agosto del 2025.

Y es que algo que los fans señalan de Joe Alwyn y la relación que mantuvo con Taylor Swift es que ambos estuvieron juntos por 7 años, en donde nunca hubo algún indicio de boda o compromiso.

Incluso en alguna de sus canciones, Taylor Swift confirmó que Joe Alwyn jamás quiso casarse con ella, siendo esta una de las posibles razones por las cuales su relación llegó a su fin.

