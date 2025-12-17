La actriz Azul Guaita de 24 años de edad, fue invitada a La casita de Bad Bunny en su concierto del 16 de diciembre en el Estadio GNP Seguros y hubo un momento en que acaparó la atención del cantante.

Las cámaras mostraron que Azul Guaita se encontraba bailando al ritmo de VeLDÁ de Bad Bunny, cuando el puertorriqueño le sonrió y la observó por unos segundos.

Azul Guaita acaparó la mirada de Bad Bunny en La casita

El momento en que la actriz Azul Guaita acaparó la mirada de Bad Bunny durante La casita de 16 de diciembre fue captada por las cámaras porque se notó la conexión que hubo.

El video compartido por la propia actriz muestra el momento en que Bad Bunny estaba cantando VeLDÁ, la canción que tiene Omar Courtz y Dei V, cuando Azul Guaita llamó su atención.

Divididos por un muro de La casita, pero ambas recargados en la misma pared fue que Bad Bunny volteó a ver a Azul Guaita y ella le respondió con una mirada coqueta y una sonrisa.

Todo esto transcurrió mientras La VeLDÁ corría y Azul Guaita la cantaba demostrando lo fan que es de la música del nacido en Puerto Rico.

Segundos después de la reacción de ambos, Bad Bunny regresó la mirada y se concentró en el público de la Ciudad de México que fue a verlo.

Ante ello, la actriz compartió el momento en sus redes sociales junto con la canción “Un Día de Suerte” de Alejandra Guzmán que alude a las fantasías instantáneas de la vida.

Azul Guaita tenía la esperanza de ser invitada a La casita de Bad Bunny

Se captó la conexión que hubo entre Azul Guaita y Bad Bunny en La casita, siendo que la actriz admitió que quería ser invitada a este apartado en el evento.

Presuntamente días antes de que Azul Guaita fuera a La casita de Bad Bunny la actriz se preguntaba si iba a ser invitada a ella, burlándose de que estaba muy lejos de ese sector.