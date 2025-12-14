Bad Bunny está rompiendo récords en la CDMX con su gira de conciertos en el Estadio GNP Seguros en donde está dando 8 conciertos.

Por si esto no es suficiente para los fans, se reveló que podría regresar con más para 2026.

Bad Bunny regresaría con más conciertos en 2026 a CDMX

Según reportes en el programa de radio de Flor Rubio, ante el éxito de los conciertos que ha tenido Bad Bunny en CDMX, el cantante puertorriqueño podría regresar en 2026.

Pues todo indica que Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny -de 31 años de edad- regresaría a CDMX con otros 8 conciertos para el próximo año.

Bad Bunny en concierto en CDMX (EMMA MCINTYRE / Getty Images via AFP)

Sin embargo, no hay nada confirmado e incluso se rumoró que la presidenta Claudia Sheinbaum, quería negociar con Bad Bunny para que se presentara en el Zócalo CDMX.

Por lo que habrá que esperar a que terminen los 8 conciertos de Bad Bunny en CDMX en el Estadio GNP y esperar anuncios oficiales para saber si el cantante puertorriqueño regresa a México en 2026 con otra serie de presentaciones y complacer así a sus fans.