La creadora de contenido, Yeri Mua de 24 años de edad, confesó el altercado que vivió en La casita de Bad Bunny en el concierto del 16 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Según Yeri Mua, la actriz que intentaba arruinarle la noche, “quería figurar en el concierto de Bad Bunny” e incluso Samadhi Zendejas la animaba a no hacerle caso y la alejaba para que su colega no la siguiera provocando.

A través de X, Yeri Mua compartió que una actriz y quien era desconocida para ella, se la pasó empujándola en el concierto de Bad Bunny.

Sin embargo, la actriz Samadhi Zendejas que tenía a un lado la alejaba de Caro Miranda y le aconsejaba no hacer caso e ignorarla.

“La samadhi bien Linda conmigo no como la q tenia a lado q me empujaba bn feo por q quería figurar ahí en la casita de bad bunny nomas q yo la empuje mas fuerte a la perrita (sic)”. Yeri Mua, cantante.

Asimismo, Yeri Mua compartió en Instagram una captura del video donde señala explícitamente a Caro Miranda de ser ella quien la estuvo molestando todo el tiempo en La casita de Bad Bunny.

Yeri Mua muestra a la actriz que la incomodó en La casita de Bad Bunny. (@yerimua)

A ello se le sumó que la creadora de contenido le mandó un mensaje directo a Caro Miranda llamandola “pinche vieja pendeja” luego de que contó que hasta el pie le ponía mientras bailaban.

“Como que quería hacer que me cayera porque quería figurar en el concierto de Bad Bunny”. Yeri Mua, cantante.

Yeri Mua amenaza a Caro Miranda con brujería aunque dice “la pedorrié”

Yeri Mua -aunque en ese momento no sabía el nombre de la actriz- aseguró que le haría brujería en cuanto supiera quién es la que la incomodó.

“Nada más qué sepa como se llama le voy a decir a mi bruja para que le mande una gallina muerta”. Yeri Mua, cantante.

Por otra parte, Yeri Mua dijo en X que “la pedorrié” explicando que fue su venganza Caro Miranda por no dejarla en La casita de Bad Bunny.