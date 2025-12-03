Los conciertos de Bad Bunny en la CDMX están dando de qué hablar, luego de que Ocesa anunció la llegada de una nueva sección en La Casita, pero ¿qué es?

Pues La Casita se trata de un escenario que representa una sencilla vivienda de clase media en Puerto Rico.

Con ello, el montaje del escenario de La Casita es uno de los lugares dónde Bad Bunny tiene presencia para gran parte del show, pues en este lugar se presenta con sus invitados, además de que es un experiencia íntima entre los fans.

Asimismo, La Casita de Bad Bunny llega con una nueva sección de lugares que se trata de Los Vecinos, misma que según precisa Ocesa:

Los asientos forman parte del montaje del escenario

No estarán numerados, es una zona general

No incluye beneficios adicionales

Con ello, la venta de boletos para la sección Los Vecinos arrancará el miércoles 3 de diciembre a las 2:00 de la tarde, por ahora su precio de boletos no ha sido revelado.

🏝️ ¡Llegaron "Los Vecinos" al concierto de Bad Bunny! 🐸 ¡NUEVA sección disponible!



Este miércoles 3 de diciembre a las 2:00 P.M. se abre la venta de la sección "Los Vecinos"



Importante:

- Los asientos forman parte del montaje del escenario.

- NO estarán numerados, es una zona… pic.twitter.com/ZV6RorfFmI — Ocesa Total (@ocesa_total) December 2, 2025

¿Por qué causa polémica La Casita en los conciertos de Bad Bunny en México?

La Casita para los conciertos de Bad Bunny ha causado polémica y enojo entre los fans del cantante.

Ya que dicha nueva sección en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros se ubica en la zona General B.

Causando descontento para los asistentes a los concierto de Bad Bunny que anteriormente compraron boletos en la sección de General A para las fechas ya programadas del 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

Con ello, los fans de Bad Bunny reclaman que no es justo haber comprado boletos en secciones caras para que al final no puedan disfrutar de ver el show.

“El 70% del concierto va a ser al otro extremo de las entradas más caras y nosotros vamos a ver sólo la parte de atrás de la casa y veremos el concierto en pantallas”, “debí gastar menos” , son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Asimismo, hay quienes en su reclamo han pedido la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante el cambió que afectará disfrutar de los conciertos de Bad Bunny.