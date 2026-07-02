Paige Price es la ex esposa del actor Frankie Muniz luego de confirmarse su divorcio, tras 10 años juntos y 7 de matrimonio, además de un hijo en común.

Pero ¿quién es Paige Price? Te contamos a detalle lo que sabemos de la ex esposa de Frankie Muniz.

¿Quién es Paige Price?

Paige Price es una ex modelo, presentadora de televisión y empresaria estadounidense que nació el 6 de julio de 1992 en Marianna, Pensilvania.

Era conocida principalmente por ser la esposa de Frankie Muniz, actor quien fuera protagonista de la icónica serie de televisión Malcolm in the Middle.

¿Quién es Paige Price? Ex esposa de Frankie Muniz (@pogmuniz)

¿Qué edad tiene Paige Price, ex esposa de Frankie Muniz?

Paige Price, ex esposa de Frankie Muniz tiene actualmente 33 años, el 6 de julio cumplirá 34 años de edad.

¿Quién es el esposo de Paige Price?

Paige Price estuvo casada con el actor Frankie Muniz, hasta su divorcio en julio de 2026.

Frankie Muniz y Paige Price (@pogmuniz / Instagram)

¿De qué signo zodiacal es Paige Price, ex esposa de Frankie Muniz?

Aries es el signo zodiacal al que pertenece Paige Price.

¿Cuántos hijos tiene Paige Price?

Paige Price tiene un hijo junto a Frankie Muniz:

Mauz Mosley Muniz, nacido el 22 de marzo de 2021, por lo que tiene 5 años de edad.

¿Qué estudio Paige Price, ex esposa de Frankie Muniz?

Se desconoce el grado de estudios de Paige Price, ex esposa de Frankie Muniz, sin embargo entre las curiosidades, alguna vez dijo que le interesaba la patóloga forense antes de convertirse en modelo.

¿En qué ha trabajado Paige Price?

Paige Price se ha desarrollado en el área laboral como modelo profesional y presentadora de televisión.

Sin embargo, su mayor emprendimiento ha sido como empresaria por lo que fue copropietaria junto a Frankie Muniz de Outrageous Olive Oils & Vinegars, una tienda especializada en aceites de oliva y vinagres gourmet, la cual vendieron en 2021.

Asimismo, Paige Price y Frankie Muniz construyeron la marca y plataforma de automovilismo Muniz Racing, de la cual seguirán trabajando juntos, tras su divorcio.