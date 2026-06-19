Jeremy Clarkson es un periodista, presentador de televisión, escritor y productor británico, actualmente reconocido por su trabajo como columnista en The Sunday Times y The Sun, además de ser el creador y protagonista del programa Clarkson’s Farm.

En 2026, Clarkson reveló públicamente que fue diagnosticado con cáncer, lo que generó amplia atención mediática internacional debido a su relevancia en la televisión británica y su larga trayectoria en medios.

¿Quién es Jeremy Clarkson?

Jeremy Clarkson es un comunicador británico conocido mundialmente por haber sido el presentador principal de Top Gear de la BBC, junto a Richard Hammond y James May.

Es uno de los referentes más importantes del periodismo automotriz, además de escritor, productor y figura televisiva con más de tres décadas de trayectoria.

¿Qué edad tiene Jeremy Clarkson?

Jeremy Clarkson nació el 11 de abril de 1960 en Doncaster, Inglaterra, por lo que en 2026 tiene 66 años de edad.

¿Jeremy Clarkson tiene pareja?

Jeremy Clarkson estuvo casado con Frances Cain, con quien tuvo hijos. Actualmente está divorciado, aunque mantiene una relación familiar cercana con su exesposa.

¿Qué signo zodiacal es Jeremy Clarkson?

Jeremy Clarkson es del signo Aries, elemento Fuego. Las personas Aries suelen destacarse por su carácter energético, liderazgo natural, franqueza y determinación.

¿Jeremy Clarkson tiene hijos?

Sí, Jeremy Clarkson tiene tres hijos:

Katya Clarkson

Emily Clarkson

Finlo Clarkson

¿Qué estudió Jeremy Clarkson?

Jeremy Clarkson no cursó estudios universitarios formales. Estudió educación secundaria en Inglaterra, en instituciones como Thorne Grammar School, pero no obtuvo licenciatura, posgrados ni diplomados.

¿En qué ha trabajado Jeremy Clarkson?

Jeremy Clarkson es reconocido mundialmente por su trabajo en televisión automotriz y entretenimiento, especialmente por su papel en Top Gear y The Grand Tour. También ha desarrollado una carrera como escritor, columnista y productor de contenido televisivo.