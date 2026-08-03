Se reveló por qué Netflix se quedó con la secuela de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Sony Pictures distribuyó la cinta origina en 2019; sin embargo, no pudo ganar los derechos de la segunda entrega.

Once Upon a Time in Hollywood (Sony Pictures)

Por esta razón Netflix se queda la secuela de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino

En una entrevista con Variety, el jefe de Sony Pictures, Tom Rothman, reveló los motivos detrás de que Netflix tenga los derechos de Once Upon a Time in Hollywood, y no ellos.

“Porque David Fincher trabaja en exclusiva para Netflix. Íbamos a hacer la película cuando Quentin [Tarantino] la dirigía, pero decidió que no quería hacerlo y cambió de planes. La única otra persona con la que se sentía cómodo dirigiendo su guion era David Fincher, y él trabajaba en exclusiva para Netflix, así que no íbamos a interponernos en el camino de nadie.” Tom Rothman

El propio Rothman confesó que todo tuvo que ver con el cambio de dirección en el proyecto, ya que Quentin Tarantino dejó la secuela.

Lo que abrió el paso a David Fincher, quien desde noviembre 2020 firmó un contrato de exclusividad con Netflix, el cual vence hasta 2027.

Ante tal situación, Sony Pictures ya no pujó por la secuela de Once Upon a Time in Hollywood.

De cualquier manera, Tom Rothman puntualizó que en Sony Pictures están decepcionados por no tener el proyecto que se centrará en el doble de acción Cliff Booth, personaje interpretado por Brad Pitt.

Once Upon a Time in Hollywood (Sony Pictures)

La secuela de Once Upon a Time in Hollywood llevará por título The Adventures of Cliff Booth.

Se ambientará en 1977, ocho años después de la cinta original. El largometraje llegará a cines en formato IMAX el 25 de noviembre.

Posteriormente, se añadirá al catálogo global de Netflix el 23 de diciembre 2026.