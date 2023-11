Luego de que un periodista asegurara haber visto un video de Enrique Guzmán abusando de una menor, muchos dieron por hecho que se trata de la hija de Mayela Laguna.

Por lo que Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, finalmente aclara si su hija fue abusada sexualmente por Enrique Guzmán.

Estas fueron las declaraciones de Mayela Laguna sobre el rumor de Enrique Guzmán.

Mayela Laguna, exnuera de Enrique Guzmán, asegura que jamás le mostró un video comprometedor de su hija al periodista Emilio Morales.

No obstante, Mayela Laguna, de 39 años de edad, confirma que sí existe un video que compromete a Enrique Guzmán, pero por respeto a su hija no lo sacará a la luz.

Así como aclara que el cantante, de 80 años de edad, no abusó sexualmente de su hija, quien es menor de edad.

Pero sí “hubo algo”, lo que sugiere que se trata de tocamientos indebidos.

“Si yo en su momento no dije nada es por mi hija porque ella no quiso hacerse viral... Fue en una fiesta donde sí hubo ‘algo’ que fue visto por todos los de la fiesta y nadie tiene ese video, bueno, no sé si lo tenga alguien de la fiesta, que en su momento sí se habló, se iba a denunciar, se iban hacer cosas, pero mi hija fue la que dijo que no, me suplicó que no se hiciera y se tomaron otras cartas en el asunto”

Mayela Laguna