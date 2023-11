Enrique Guzmán ofrece disculpas públicas por acusaciones de abuso, pero la arruina retando a sacar su video con una niña.

Después de que el periodista Emilio Morales asegurara haber visto un video donde Enrique Guzmán abusaba de una niña, el intérprete negó la acusación de una forma terrible.

El cantante fue cuestionado sobre este tema y reaccionó de la peor forma posible, pues dijo que le gustaría ver el video donde abusa de una niña.

Enrique Guzmán trata de disculparse y termina peor

Las polémicas declaraciones de Enrique Guzmán -de 80 años de edad- se volvieron virales y han tachado al cantante de hacer apología a la pedofilia.

“¿Tiene usted conocimiento de esta foto? ¿La conoces? Yo no y me gustaría mucho, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán (Agencia México)

Enrique Guzmán aseguró en Twitter que sus palabras tenían un tono de ironía y sarcasmo, por lo que muchos no entendieron lo que quería decir.

Ahora, el cantante trató de disculparse con un video: “Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Nunca he tocado en mi vida a una menor”.

“Ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría, pero el constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención lo está haciendo adrede” Enrique Guzmán

El cantante dijo que nunca ha tocado a una menor de edad y siente que el acoso de la prensa es orquestado por alguien que no tiene buenas intenciones.

“Quiero decir que todas esas acusaciones en mi contra no tienen ninguna prueba, no hay forma, no hay un video (...) No hay una niña diciendo a mi me tocó y si la parte terrible de que se me acuse de tocar a una menor de edad, que no es posible” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán (Agencia México)

Enrique Guzmán reta a que publiquen el video donde está abusando de una menor de edad

Luego de que Emilio Morales asegurara que existe un video donde Enrique Guzmán abusa de una menor de edad, el cantante exige que este metraje salga a la luz.

Para comprobar las acusaciones en su contra.

Enrique Guzmán insiste en que su última declaración a la presa fue con sarcasmo y porque estaba molesto por el tipo de pregunta que le hicieron.

“Yo no he visto nunca ese video del que hablan. De alguna manera me “sacó el tapón” (...) Me hizo decir cosas que no debía decir en ese momento. No hay forma de que alguien pueda probar con un video que yo haya tocado a una menor” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán (Agencia México)

El cantante dice que nunca se ha acercado a una niña con “intensiones sucias” y ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendido por sus comentario.

“Espero no haber herido a nadie”, dijo el cantante envuelto en polémica.

“Espero que si alguien piensa que soy así, llegue con las pruebas en la mano. Las pruebas en la mano son lo más interesante de todo” Enrique Guzmán

Por último, Enrique Guzmán aseguró que no volvería hablar más de las acusaciones de abuso en su contra.