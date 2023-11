Esta fue la lamentable respuesta de Enrique Guzmán cuando lo encararon por las acusaciones de pederastia y terminó peor.

Hace unas semana el periodista Emilio Morales confesó a Angélica Palacios, haber visto un video donde -presuntamente- Enrique Guzmán abusaba de una menor.

No es la primera vez que acusan de abuso a Enrique Guzmán -de 80 años de edad- pues su nieta Frida Sofía lo señaló por haber abusado de ella cuando era niña.

El cantante negó estas acusaciones, mencionando que le habían hecho mala fama, pero ahora dio unas terribles declaraciones que lo dejan muy mal.

A pesar de las acusaciones en su contra, Enrique Guzmán se había a negado a aclarar la situación hasta el día de hoy.

Enrique Guzmán forma parte de “La caravana del rock” y dieron una conferencia de prensa para hablar del proyecto.

Sin embargo, la pregunta más esperada era saber qué opinaba Enrique Guzmán tras ser acusado de abusar de una menor.

El cantante se mostró sonriendo y respondió la pregunta de una forma misógina.

“¿Tiene usted conocimiento de esta foto? ¿La conoces? Yo no y me gustaría mucho, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”

Enrique Guzmán