Mayela Laguna destapa su historia de violencia al lado de Luis Enrique Guzmán y busca servir de ejemplo para otras mujeres.

A inicios de 2022, la revista TVNotas publicó unos audios donde Mayela Laguna tachaba a Luis Enrique Guzmán de machista y flojo.

La expareja de Luis Enrique Guzmán lo acusó de agredirla verbalmente y posteriormente confesó que la golpeó.

En 2023 la situación empeoró, pues Luis Enrique Guzmán desconoció públicamente a Apolo, hijo de Mayela Laguna.

Actualmente, Mayela Laguna -de 39 años de edad- lleva un proceso legal para comprobar que Luis Enrique Guzmán es padre de su hijo Apolo.

Mayela Laguna ha tratado de seguir con su vida y una asociación la invitó a dar su testimonio sobre lo que vivió con Luis Enrique Guzmán.

“Están haciendo una convención sobre las mujeres (...) Y ha sido una semana de dar conferencias y a mi me tocó ayer y hoy sobre mi experiencia de vida”

La exesposa de Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- habló de cómo ha superado la violencia física y psicológica que vivió junto a él.

“Son como pláticas, me preguntas, yo respondo (...) Yo aprendo de sus experiencias”

Mayela Laguna narra que se ha encontrado con mujeres que se identifican con ella y buscará seguir ayudando a víctimas de violencia.

“Voy a sacar un podcast para invitar mujeres y hablar sobre todo el tipo de cosas que me ha pasado en la vida, no solo con Guzmán, a mi me han pasado muchas cosas por tomar malas decisiones”

Mayela Laguna