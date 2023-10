Un reportero asegura que existe un video de Enrique Guzmán abusando sexualmente de una menor de edad, lo que probaría las acusaciones de Frida Sofía.

Como te informamos en SDPnoticias, a principios del año 2021, Frida Sofía, de 31 años de edad, acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente.

Acusación que terminó de quebrar la relación entre Frida Sofía y su mamá Alejandra Guzmán, de 55 años de edad, ya que la cantante le dio el beneficio de la duda a su padre.

Tema que se volvió un escándalo y que hoy revive debido a que un reportero asegura que hay pruebas de que Enrique Guzmán sí es un agresor sexual.

Frida Sofía y Enrique Guzmán. (Especial)

Habría un video de Enrique Guzmán abusando de una menor de edad

El reportero Emilio Morales le reveló a la periodista Angélica Palacios, ambos de edad desconocida, haber visto un video de Enrique Guzmán, de actualmente 80 años de edad, abusando de una menor de edad.

De acuerdo con el comunicador, “alguien” le dejó ver el video de Enrique Guzmán abusando de una menor de edad así como le pidió no revelar la identidad de la víctima y no decir nada por protección a ésta.

El material audiovisual estaría en manos de la madre de la víctima así como ya lo habría visto Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad-, y hasta el mismo Enrique Guzmán.

Aunque se trata de grave delito, la madre no estaría contemplando denunciar al veterano cantante “por protección a su hija”.

Reaccionan a nueva acusación de abuso contra Enrique Guzmán tras denuncia de Frida Sofía

Debido a que el reportero Emilio Morales asegura que la madre de la víctima no tiene pensado denunciar a Enrique Guzmán por protección a su hija, las reacciones de molestia no se hicieron esperar.

“Están protegiendo a la menor y dejando a muchas menores desprotegidas. Es muy triste”, “Si esto es verdad, al único que están cuidando al no hacer denuncia es al abusador”

“Como no denuncia por protección a la víctima?! Simplemente la declaración de este sr. Emilio da asco… saber que adultos apoyen no denunciar y lo digan públicamente (sintiéndose muy orgullosos) es la muestra de lo decadente que esta la integridad de algunos adultos”

“No se engañe, ocultar y no denunciar es ser cómplices de un delito”, “Como que por cuidar a la menor mejor no lo denuncien, ¿qué pasa? A mi me parece incongruente”, expresan en redes sociales.

Hasta el momento Enrique Guzmán no se ha pronunciado al respecto.