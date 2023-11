A dos semanas de que el periodista Emilio Morales asegurará haber visto un video de Enrique Guzmán abusando sexualmente de una niña, el veterano le hace frente al delicado señalamiento.

Como te informamos en SDPnoticias, el periodista -de edad desconocida- asegura que la madre de la víctima le mostró el video que exhibe al verdadero Enrique Guzmán.

Así como indicó que Alejandra Guzmán y parte de la familia Guzmán ya vieron el video, pero no harán nada al respecto.

Pero además, advirtió que la madre de la víctima tampoco denunciará ya que quiere proteger a su hija por lo que le pidió no hablar de lo que vio con nadie.

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reporteros abordaron a Enrique Guzmán, de 80 años de edad, a quien le preguntaron sobre el supuesto video que lo comprometería.

Por lo que Enrique Guzmán de inmediato dijo desconocer que está siendo acusado de abusar de una menor de edad, así como ignora quién es el periodista que lo exhibió.

“Yo no sé nada ¿Qué tengo la costumbre de violar señoritas? No sé quién es Emilio Morales, no lo conozco, no he oído nada, ni estoy enterado. No sé si lo tenga Alejandra, no sé de qué video me hablas, y yo no tengo nada”

Enrique Guzmán