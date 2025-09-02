Mediante su canal de YouTube, Poncho de Nigris -de 49 años de edad- hizo público su inesperado encuentro con Adrián Marcelo en el aeropuerto.

En la grabación compartida por Poncho de Nigris, se ve al influencer pidiéndole a Adrián Marcelo -de 35 años de edad- que se acerque para hablar.

Poncho de Nigris revela en video de YouTube qué pasó después de confrontar a Adrián Marcelo

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo no se agarraron a golpes en el aeropuerto, según muestra un video de YouTube.

De acuerdo con la grabación de Poncho de Nigris, ambos intercambiaron palabras, ya que Adrián Marcelo no quiso acercarse por consejo de su amigo, La Mole.

“Ahí está Adrián Marcelo, a ver si muchos huevos. Ven, bájate güey ¿Querías platicar? Bájate aquí para que me digas lo que me quieras decir. Bájate güey". Poncho de Nigris

Pero, Adrián Marcelo no cae en la provocación, el exhabitante de La Casa de los Famosos México 2024 dice algo inaudible y se retira.

Por lo que Poncho de Nigris camina en dirección a su archienemigo a la par que grita: “Bájate aquí, aquí, che’ culo”.

Posteriormente, dice haberse calentado y comienza a burlarse: “Según él muy hablador y no sé qué, que cuando me viera...”

Recuerda que han pasado dos años desde que no se ven, tiempo en el que han intercambiado dimes y diretes.

Por lo que, consideró Poncho de Nigris, era la gran oportunidad de arreglar las cosas “como hombres”.

Adrián Marcelo en el aeropuerto (Poncho de Nigris / YouTube)

¿Qué problemas tienen Poncho de Nigris y Adrián Marcelo?

Poncho de Nigris y Adrián Di Monte tienen roces desde que el segundo arruinó un ramo de flores de Marcela Mistral, de 36 años de edad.

Poncho de Nigris mandó el ramo al programa SN Serio, donde Adrián Marcelo cortó una flor simplemente porque le pareció divertido.

Ante esto, Poncho de Nigris tachó la acción de irrespetuosa e incluso preguntó si Adrián Marcelo tenía algo contra ellos.

Ya molesto, el también empresario tachó de malagradecido al comediante debido a que, gracias a él, entró a trabajar a Multimedios.

Ante esto, Adrián Marcelo aseguró que le gustaría acumular en su puño el odio que algunas personas sentían por el esposo de Marcela Mistral y con él derribarlo.

Desde entonces, ambos se observan mutuamente para lanzarse ataques.